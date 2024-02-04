Elektrik Fiyatları Yüksek Seviyede

Ekonomi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 680 lira 1 kuruş, en düşük 2 bin 73 lira 8 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 33,8 artışla 1 milyar 617 milyon 181 bin 630 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00'da 2 bin 680 lira 1 kuruş, en düşük saat 23.00'te 2 bin 73 lira 8 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 309 lira 20 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 326 lira 2 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 625 lira, en düşük 1248 lira 98 kuruş olarak kayıtlara geçti.