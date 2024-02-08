Elektrik Fiyatları Yüksek Seviyede

Ekonomi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 689 lira, en düşük 1487 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 28 artışla 1 milyar 545 milyon 648 bin 938 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 08.00 ve 09.00'da 2 bin 689 lira, en düşük saat 13.00'te 1487 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 275 lira 30 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 283 lira 96 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 595 lira 52 kuruş, en düşük 1000 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.