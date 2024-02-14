Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 581 lira 68 kuruş, en düşük 1049 lira 99 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 21 azalışla 1 milyar 247 milyon 935 bin 38 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 2 bin 581 lira 68 kuruş, en düşük 06.00'da 1049 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1786 lira 35 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1840 lira 68 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1248 lira 98 kuruş olarak kayıtlara geçti.
Son Dakika › Ekonomi › Elektrik Fiyatları Yüksek Seviyede - Son Dakika
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