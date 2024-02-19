Elektrik Fiyatları Yüksek Seviyede - Son Dakika
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Ekonomi

Elektrik Fiyatları Yüksek Seviyede

Elektrik Fiyatları Yüksek Seviyede

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 699 lira 87 kuruş, en düşük 1300 lira olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 8,7 artışla 1 milyar 564 milyon 570 bin 453 lira oldu. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 2 bin 699 lira 87 kuruş, en düşük saat 12.00'de 1300 lira olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 198 lira 35 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 211 lira 30 kuruş oldu. Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 609 lira 99 kuruş, en düşük 1158 lira 61 kuruş olarak kayıtlara geçti.

19.02.2024 14:25  Güncelleme: 14:26
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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 699 lira 87 kuruş, en düşük 1300 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 8,7 artışla 1 milyar 564 milyon 570 bin 453 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 2 bin 699 lira 87 kuruş, en düşük saat 12.00'de 1300 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 198 lira 35 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 211 lira 30 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 609 lira 99 kuruş, en düşük 1158 lira 61 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

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