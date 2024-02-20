Elektrik Fiyatları Yüksek Seviyede

Ekonomi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 699 lira 89 kuruş, en düşük 1424 lira 14 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2 artışla 1 milyar 595 milyon 949 bin 50 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 2 bin 699 lira 89 kuruş, en düşük saat 12.00'de 1424 lira 14 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 186 lira 7 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 196 lira 26 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 699 lira 87 kuruş, en düşük 1300 lira olarak kayıtlara geçti.