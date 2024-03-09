Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 749 lira 99 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 21,7 azalışla 1 milyar 115 milyon 993 bin 456 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00 ve 20.00'de 2 bin 700 lira, en düşük 13.00'te 749 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 16 lira 89 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 26 lira 89 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 690 lira, en düşük 1894 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.
Son Dakika › Ekonomi › Elektrik Fiyatları Yüksek Seviyede - Son Dakika
Düzce Belediyesi, ramazan ayı öncesi gıda işletmelerine yönelik denetimleri sıklaştırdı. Zabıta ekipleri, fırın ve pastanelerde gramaj, hijyen ve evrak kontrolleri yaparak iş yerlerinin depo ve personel dinlenme odalarında da inceleme yaptı. Denetimler, ramazan boyunca artarak devam edecek.
BankPozitif Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Kork, Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesini değerlendirerek, ekonomi yönetimi tarafından uygulanan politikaların meyvelerini verdiğini belirtti. Kork, not artışının pozitif havaya katkı sağlayacağını ve Türkiye'nin ekonomik istikrarının artacağını söyledi.
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine ilişkin değerlendirmede bulunarak, bu süreçte kredi notu artışlarının ve not görünümü revizyonlarının Türkiye'nin mücadelesine katkı vereceğini belirtti. Avdagiç, Fitch'in diğer kredi derecelendirme kuruluşlarının da takip etmesi gerektiğini ifade etti.
İş insanı Mehmet Ali Aydınlar'ın annesi Samime Aydınlar'ın cenazesi, Arapgir ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi. Cenaze törenine aile üyeleri, yakınları, Malatya Valisi ve diğer yetkililer ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.
Türk İş Dünyası Konfederasyonu'nun (TÜRKONFED) 15. Olağan Genel Kurulu, 'Cumhuriyetin İkinci Yüzyılında Ana Rota Eğitim' temasıyla gerçekleştirildi. Genel kurula iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile akademisyenler katıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez güven tazeleyerek tekrar seçildi. Genel kurulda ayrıca TÜRKONFED'in ismi 'Türk İş Dünyası Konfederasyonu' olarak değiştirildi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla moderatörlüğünü İpek Tuzcuoğlu'nun üstlendiği bir etkinlik düzenledi. Programa Hülya Koçyiğit ve Bahadır Yenişehirlioğlu konuşmacı olarak katıldı. Belediye Başkanı Cengiz Ergün, yeni dönemde kadınlara yönelik yapılacak projeler hakkında detaylar paylaştı.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesinin Türkiye'nin yeni dış yatırım çekmesine olumlu etki yapacağını belirtti. Avdagiç, enflasyonu düşürmenin öncelikli hedef olduğunu vurgulayarak, kredi notu artışlarının ve not görünümü revizyonlarının Türkiye'nin mücadelesine katkı sağlayacağını ifade etti.
Kırşehir'deki üretici ve çiftçiler, Konya Tarım Fuarı'nda stantlarda yeni ürün ve ekipmanları inceledi. Tarım aletleri, tarımsal mekanizasyon ve tarım teknolojilerine ait yeni ekipmanların, Kırşehir'deki çiftçilere büyük katkı sunacağına inanılıyor.
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