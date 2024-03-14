Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1994 lira 23 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, düne göre yüzde 1,6 azalarak 1 milyar 612 milyon 641 bin 866 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00'da ve 18.00-20.00 saatlerinde 2 bin 700 lira, en düşük saat 02.00'de 1994 lira 23 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 445 lira 58 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 457 lira 79 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1997 lira 7 kuruş olarak kayıtlara geçti.
Son Dakika › Ekonomi › Elektrik Fiyatları Yüksek Seviyede - Son Dakika
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tarımsal Araştırma Geliştirme Genel Müdürlüğünün 35 ilde faaliyette bulunan araştırma enstitüleri ile ülkenin en büyük, dünyanın da önde gelen ilk 10 AR-GE kuruluşundan biri olduğunu söyledi. Yumaklı, Afyonkarahisar Valiliğini ziyaret ederek Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'dan kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
Yozgat'ın Çekerek ilçesinde düzenlenen programda çiftçilere buğday ve arpada görülen pas hastalığına karşı mücadele yöntemleri anlatıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Niyazi Saltık, pas hastalığının verim ve ürün kalitesini düşürdüğünü belirtti ve hububat ekili alanların kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı. Ziraat mühendisi Özge Duran ise çiftçilere hastalık ve mücadele yöntemlerini aktardı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Birleşik Krallık ile serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesine ilişkin müzakerelere başlandığını açıkladı. Bolat, Londra'da gerçekleştirdiği görüşmede, mevcut anlaşmanın güncellenmesinin ticaret ve yatırım ilişkilerini artıracağını belirtti. Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ticaret hacmi 2023'te 19 milyar dolara ulaşmıştır. Güncellenmiş anlaşma ile hizmet ticareti, yatırımlar ve tarım tavizleri gibi alanların genişletilmesi hedeflenmektedir.
MASKİ Genel Müdürlüğü, 120 milyon TL'lik dev yatırım bedeliyle Alaşehir ilçe merkezinde yapılacak olan 17 kilometrelik Çelik İçme Suyu İsale Hattı projesinde kullanılacak çelik boruların sevkiyatına başladı.
Eskişehir sınırları içerisinde sazan, yayın, kadife, siraz, tatlı su kefali ve diğer iç su balıklarının amatör ya da ticari amaçlı avlanması ve satılması yasaklandı. Ayrıca sudak tatlı su levreği ve turna balığının da belirli tarihler arasında avlanması ve satılması yasaklandı. Yasaklara uymayanlara yasal işlem uygulanacak.
Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık, ekmek ve simit fiyat tarifesinin belirlenmesi konusunda yapılan yönetmelik değişikliğinin kaosa neden olabileceğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'de düzenlenen bir programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin istihdam, ihracat ve ekonomik büyüme alanlarında güçlendiğini belirtti. Yılmaz, ayrıca Türkiye'nin savunma sanayi alanında da önemli adımlar attığını ve KAAN adlı uçağın ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini söyledi. Konuşmasında belediyelerin halka hizmet etmek için kurulduğunu vurgulayan Yılmaz, Türkiye'nin her alanda gelişmeye devam ettiğini ve refahın artacağını ifade etti.
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