Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 672 lira, en düşük 130 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 29,34 artarak 854 milyon 478 bin 421 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 2 bin 672 lira, en düşük 12.00'de 130 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1552 lira 80 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1558 lira 52 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 427 lira 23 kuruş, en düşük 51 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.
Son Dakika › Ekonomi › Elektrik Fiyatları Yüksek Seviyede - Son Dakika
Çin Merkez Bankası, bilim-teknoloji inovasyonunu, teknik dönüşümü ve ekipman yenilemeyi desteklemek üzere 500 milyar yuan (yaklaşık 70,47 milyar ABD doları) değerinde özel bir yeniden borçlanma kredisi oluşturduğunu açıkladı. Kredi, bilim ve teknoloji odaklı küçük ve orta ölçekli firmaların yanı sıra kilit sektörlerin daha dijital, akıllı, gelişmiş ve yeşil hale gelmesine yardımcı olacak teknik dönüşüm ve ekipman yenileme projeleri için finans kuruluşlarına kredi desteği sağlamayı hedefliyor.
AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, Türkiye genelindeki çiftçilere 2 milyar 477 milyon 946 bin lira tutarında tarımsal destekleme ödemesinin hesaplarına aktarıldığını belirtti. Adıyaman'da ise 128 tekne için 480 bin TL Küçük Ölçekli Balıkçılık Desteği ve 2 bin 347 çiftçiye 26 milyon 149 bin 814 TL mazot gübre desteği verildiği açıklandı.
Malatya'da, Büyükşehir Belediyesine ait Toplu Taşıma Hizmetleri (MOTAŞ) veren araçlar Ramazan Bayramının birinci günü ücretsiz olarak hizmet verecek. Vatandaşlar, bayramın birinci günü toplu taşıma araçlarıyla eş, dost, akraba ve mezarlık ziyaretlerini huzur içerisinde yapabilecekler. Ayrıca MAŞTİ'ye ait otoparktan da ücretsiz olarak faydalanabilecekler.
Akdağmadeni Belediyesi tarafından 24 bin metrekare alan üzerine kurulumuna başlanan Güneş Enerji Santrali'nde (GES) inşa çalışmaları devam ediyor. 1.2 megawatt gücünde enerji üretimi yapacak olan santralin panel kurulumu teknik ekipler tarafından yapılırken, çevre düzenleme çalışmaları da eş zamanlı olarak devam ediyor. Proje tamamlandığında Akdağmadeni ilçesi kendi enerjisini üretecek ve enerji maliyetlerini düşürecek.
Ramazan Bayramı nedeniyle Adana'da vatandaşlar bayramlık ve diğer ihtiyaçlarını gidermek için alışverişe yoğun bir şekilde akın etti. Melek Girmez Sokakta bulunan mağaza ve caddelerde uzun kuyruklar oluştu ve adeta alışveriş çılgınlığı yaşandı. Vatandaşlar özellikle bayramlık kıyafet ve şeker alımı yaparken, yoğunluğun bayramın birinci gününe kadar devam etmesi bekleniyor.
Bayramların vazgeçilmez lezzeti baklavanın kilosu 700 liraya yükselirken, piyasada ucuz diye satılan baklavalar hakkında da vatandaşlara uyarı geldi. 650 liranın altında satılan baklavalarda tereyağı yerine margarin kullanıldığı hatırlatılırken, bu baklavalara şüpheyle bakılması gerektiği belirtildi.
Yalova'da 2024 yılının ilk 3 ayında yapılan ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 847 artarak 170 milyon 758 bin dolar oldu. Yalova'da gemi, yat ve hizmetleri sektörü en çok ihracat yapan sektör oldu.
Muğla'nın Bodrum ilçesine Bahamalar bayraklı Silver Spirit adlı kruvaziyer gemisiyle 475 yolcu ve 410 personel geldi. Gemi, gece saatlerinde Rodos'a hareket edecek. Bu yıl Bodrum Cruise Port'a 97 gemi bekleniyor ve limanın 2024 yılında 100 binin üstünde kruvaziyer yolcusu ağırlama hedefi bulunuyor.
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