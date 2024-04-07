Elektrik Fiyatları Yüksek Seviyede

Ekonomi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 672 lira, en düşük 130 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 29,34 artarak 854 milyon 478 bin 421 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 2 bin 672 lira, en düşük 12.00'de 130 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1552 lira 80 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1558 lira 52 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 427 lira 23 kuruş, en düşük 51 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.