Elektrik Fiyatları Yüksek Seviyede - Son Dakika
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Ekonomi

Elektrik Fiyatları Yüksek Seviyede

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 389 lira 90 kuruş, en düşük 12 lira 25 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 26,96 azalarak 390 milyon 236 bin 457 lira oldu. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 2 bin 389 lira 90 kuruş, en düşük saat 12.00'de 12 lira 25 kuruş olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 844 lira 21 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 844 lira 53 kuruş kuruş oldu. Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 525 lira, en düşük 16 lira 36 kuruş olarak kayıtlara geçti.

10.04.2024 14:21  Güncelleme: 14:26
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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 389 lira 90 kuruş, en düşük 12 lira 25 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 26,96 azalarak 390 milyon 236 bin 457 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 2 bin 389 lira 90 kuruş, en düşük saat 12.00'de 12 lira 25 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 844 lira 21 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 844 lira 53 kuruş kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 525 lira, en düşük 16 lira 36 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

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