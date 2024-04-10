Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 389 lira 90 kuruş, en düşük 12 lira 25 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 26,96 azalarak 390 milyon 236 bin 457 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 2 bin 389 lira 90 kuruş, en düşük saat 12.00'de 12 lira 25 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 844 lira 21 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 844 lira 53 kuruş kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 525 lira, en düşük 16 lira 36 kuruş olarak kayıtlara geçti.
Son Dakika › Ekonomi › Elektrik Fiyatları Yüksek Seviyede - Son Dakika
Türkiye, İsrail ile ticaret kısıtlamaları getirerek dünya basınında yankı buldu. İsrail'in Türkiye'ye karşı misilleme tehdidi aldığı belirtiliyor. Ticaret Bakanı, Türkiye'nin İsrail'e ticaret ambargosu koyan ilk ülke olduğunu açıkladı. İsrail'in Türkiye'ye yönelik giyim ve elektronik ürünler sektörüne darbe vurması bekleniyor. Jet yakıtı satışı iddiaları ise yalanlandı.
Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde çiftçiler, modern tarım teknikleri ve teknolojileri kullanarak verimliliği artırıyor ve su tasarrufu sağlıyor. Beidou uydu navigasyon sistemi ile kılavuzluk edilen köylüler, plastik film serme, damlama sulama ve tohum ekimi gibi hassas işleri modern makinelerle gerçekleştiriyor. Yeni ekim teknolojisi sayesinde su tasarrufu sağlanarak üretim maliyetleri düşürülüyor. Xinjiang bölgesi, pamuk üretiminde lider konumda olup ulusal toplamın yüzde 90'ından fazlasını karşılıyor.
Kırklareli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde çalışma yürüten Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Utku Yılmaz, tarımsal üretimde sıkça başvurulan yer altı sulamanın kuraklığı artıracağı gerekçesiyle kısıtlama getirilmesi önerisinde bulundu. Yılmaz, yer altı sularının aşırı tüketildiğini ve su kaynaklarının hızla azaldığını vurguladı.
Acun Ilıcalı, 343 Digital programına konuk oldu. Ilıcalı, kazancına dair açıklamalarda bulunarak, TV8'i alırken verdiği 70 milyon dolarlık riskli hamleyi maddi korkusu olmadığı için yaptığını söyledi. Ayda ne kadar kazandığı sorusuna ise yanıt vermekten kaçındı. Ilıcalı ayrıca restoranlarda kredi kartı kullanmayı tercih ettiğini ve en büyük borçlandığı şeyin TV8 olduğunu belirtti.
Türkiye'nin önde gelen zincir marketleri, elektronik ürünlerin yanı sıra motosiklet satışına da devam ediyor. A101, APEC APS2 Elektrikli Moped'i satışa sunacak. Mopedin özellikleri arasında kompakt tasarım, rahat sürüş imkanı, ultra sessiz yolculuk, uzun menzil sağlayan aküler ve enerji tasarrufunu artıran kontrol ünitesi bulunuyor. A101'in satacağı APEC APS2 Elektrikli Moped'in fiyatı ise 21.990 TL olarak belirlendi.
Kahramanmaraş'ta bir tekstil firması, yerli uzun elyaflı pamuk tohumu üretimi sayesinde pamuk ithalatının azaltılmasını hedefliyor. Firma, TÜBİTAK desteğiyle geliştirdiği pamuk tahminleme yapay zeka modeli ve uzun elyaflı pamuk tohumu ıslahı projeleriyle Türkiye'nin tekstil endüstrisini güçlendirmeyi amaçlıyor.
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