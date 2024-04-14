Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1445 lira 98 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 171 artarak 1 milyar 335 milyon 332 bin 396 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 16.00-23.00 saatlerinde 2 bin 700 lira, en düşük saat 03.00 ve 04.00'te 1445 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 329 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 361 lira 33 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 10 lira olarak kayıtlara geçti.
Son Dakika › Ekonomi › Elektrik Fiyatları Yüksek Seviyede - Son Dakika
Diyarbakır'da atış poligonunda intihar eden doktorun, Bitcoin'de yüksek miktarda zarar ettiği ortaya çıktı. Doktorun sosyal medya hesabından zararını paylaşması, takipçilerinin üzgün olduğunu gösterdi.
Tahran yönetimi ilk kez kendi toprakları üzerinden İsrail'i hedef aldı.
Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden BİM, elektrikli bisiklet satışına başlıyor. Ape Ryder DC20 Elektrikli Bisiklet, 250W motor gücü, 48V 12Ah akü ve Shimano 7 vites gibi özelliklere sahip. Fiyatı ise 39.999 TL olarak belirlendi.
Mercedes, 2024'ün ilk 3 ayında satışlarını geçtiğimiz yıla oranla tam %220 artırarak elektrikli araç alanındaki başarısını sürdürüyor. Ayrıca elektrik otomobil pazarında da %300'lük bir yükseliş kaydedildi. Şirket yönetimi, 2024 yılından itibaren satılan her 4 otomobilden birinin elektrikli olacağını öngörüyor.
Gercüş Ovası'nda fıstık yetiştiricileri, bahçelerini yeşeren yabani otlardan temizleyerek fıstık ağaçlarının bakımını yapıyor. Traktörlerle tarlayı süren yetiştiriciler, ağaç diplerini de kazma ile çapalıyor. Fıstık üreticisi Hüseyin Yılmaz, baharın gelmesiyle birlikte çapa ve bakım çalışmalarının başladığını belirterek, emek sarf etmenin insanı mutlu ettiğini ifade etti.
Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Ramazan Bayramı'nın hemen ardından sahaya inerek esnaf ve vatandaşın sorunlarını ve taleplerini dinledi. Tarihi Kemeraltı Çarşısı esnafını da ziyaret eden Başkan Mutlu, Konak'ı el birliği ile kalkındırmak için çalışacaklarını belirtti.
İzmir Konak Meydanı'nda İsrail'in Gazze'deki işgal ve katliamları ile Türkiye'nin İsrail'le ticareti tamamen durdurmaması protesto edildi. Açıklamada, “İsrail'le ticaretin kısıtlanması açıklamasının bir ateşkes süreci hedefi ile hareket etmesi anlamsızdır ve gerçeklikten uzaktır. Bizler direnen şerefli ve izzetli Filistin halkının dostları olarak kısıtlama değil tam bir boykot ve yaptırım talep ediyoruz” denildi.
Kütahya'nın ünlü çini ve porselenlerinin satışa sunulduğu Çiniciler Çarşısı, Ramazan Bayramı tatilinde yaklaşık 30 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Çarşı yönetimi, çarşının görünürlüğünün artması ve lokantanın kaldırılmasıyla ziyaretçilerin rahatça park edebildiğini ve alışveriş hareketliliğinin yaşandığını belirtti. Çarşı esnafları da yoğunluktan memnun olduklarını ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?