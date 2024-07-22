Elektrik Fiyatları Yüksek Seviyede

Ekonomi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 2 bin 198 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 0,8 artarak 2 milyar 29 milyon 285 bin 50 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 00.00 ila 01.00, 09.00 ila 10.00 ve 17.00 ila 22.00 saatleri arasında 3 bin lira, en düşük 07.00'de 2 bin 198 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 880 lira 13 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 884 lira 44 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 2 bin 450 lira 1 kuruş olarak belirlendi.