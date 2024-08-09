Elektrik Fiyatları Yüksek Seviyede

Ekonomi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 2 bin 988 lira 99 kuruş, en düşük 1500 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 6,6 azalarak 1 milyar 694 milyon 490 bin 504 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 2 bin 988 lira 99 kuruş, en düşük saat 12.00'de 1500 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 524 lira 41 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 525 lira 50 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 995 lira, en düşük 1851 lira 29 kuruş kuruş olarak belirlendi.