Spot piyasada elektrik fiyatları: Yarın için en yüksek 2.700 TL, en düşük 1.609,99 TL

Ekonomi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1609 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 37 artışla 1 milyar 655 milyon 966 bin 50 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 15.00-23.00 saatlerinde 2 bin 700 lira, en düşük saat 07.00'de 1609 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 461 lira 46 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 475 lira 19 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 625 lira 62 kuruş, en düşük 1000 lira olarak belirlendi.