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Elektrik fiyatları yüksek seyrediyor - Son Dakika
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Elektrik fiyatları yüksek seyrediyor

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1349 lira 98 kuruş olarak belirlendi. Gün öncesi piyasada ise en yüksek saatlerde 2 bin 700 lira, en düşük saatlerde 1349 lira 98 kuruş olarak tespit edildi. Bugün spot piyasada ise en yüksek fiyat 2 bin 699 lira 29 kuruş, en düşük fiyat ise 979 lira 99 kuruş olarak kaydedildi.

Elektrik fiyatları yüksek seyrediyor
25.12.2023 - 14:39,  Güncelleme: 14:41
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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1349 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,9 artarak 1 milyar 331 milyon 731 bin 981 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00 ve 18.00'de 2 bin 700 lira, en düşük 02.00 ve 12.00'de 1349 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 112 lira 33 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 142 lira 39 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 699 lira 29 kuruş, en düşük 979 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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Enerji, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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