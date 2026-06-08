Elektrik Fiyatları Yüksek Tavan - Son Dakika
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Elektrik Fiyatları Yüksek Tavan

08.06.2026 14:24
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Spot piyasada megavatsaat elektrik fiyatı yarın en yüksek 4.176 lira, en düşük 171 lira 1 kuruş.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 176 lira, en düşük 171 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 80,5 artarak 862 milyon 141 bin 844 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 4 bin 176 lira, en düşük saat 12.00'de 171 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1377 lira 24 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1502 lira 57 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 845 lira 39 kuruş, en düşük ise 120 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elektrik Fiyatları Yüksek Tavan - Son Dakika

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