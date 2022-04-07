Elektrik sektöründe "üreten tüketici" modeli, temiz enerjiyi yaygınlaştıracak - Son Dakika
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Elektrik sektöründe "üreten tüketici" modeli, temiz enerjiyi yaygınlaştıracak

07.04.2022 11:12
Elektrik sektöründe "üreten tüketici" modeli, temiz enerjiyi yaygınlaştıracak

Güneş Enerjisiyle Üreten Tüketiciler Platformu (Solar Prosumer) Kurucusu Ateş Uğurel, Türkiye'de elektriğini kendi üretip tüketen (prosumer) çok sayıda sanayici, konut, iş yeri olabileceğini belirterek, bu şekilde ortaya çıkacak "üreten tüketici" modelinin hayata geçirilmesiyle güneş...

Güneş Enerjisiyle Üreten Tüketiciler Platformu (Solar Prosumer) Kurucusu Ateş Uğurel, Türkiye'de elektriğini kendi üretip tüketen (prosumer) çok sayıda sanayici, konut, iş yeri olabileceğini belirterek, bu şekilde ortaya çıkacak "üreten tüketici" modelinin hayata geçirilmesiyle güneş enerjisinin yaygınlaşacağını ve bu alanda istihdama katkı sağlanabileceğini belirtti.

Uğurel, Uluslararası Güneş Enerjisi ve Teknolojileri Fuarı Solarex kapsamında, AA muhabirine "üreten tüketici" modeline ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bu kavramın temiz enerji dönüşümüne ve elektik sistemlerinin karbonsuzlaşmasına katkı sağlayabileceğini ifade eden Uğurel, "Başta güneş enerjisi olmak üzere Türkiye ve dünyada temiz enerji yatırımcılarına verilen alım garantileri güneş enerji santrallerinin hızla artmasını sağladı. Ülkemizde de birçok tedarikçi-üretici-bayi ile çalışan global markalar müşterilerine ve hissedarlarına karbondioksit emisyonlarını sıfırlamak ve tüm enerji ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamak için taahhütler verdi. Bu alan farklı modellerle zenginleşiyor. Prosumer de bunlardan en yenisi." değerlendirmesinde bulundu.

Uğurel, finans kuruluşları, bankalar, leasing firmalarının şirketlerin yapacağı temiz enerji yatırımlarına çok daha kolay ve çok daha uygun şartlarda kredi sağlayabileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Elektriğini güneşten ve rüzgardan üreten on binlerce 'Prosumer' ile yenilenebilir enerji kapasitesi herhangi bir maddi teşvik ihtiyacı olmadan, önemli bir oranda arttırabilecek ve temiz enerji dönüşüm sürecine önemli katkılarda bulunacak. Ayrıca Türkiye'nin ekonomisine ekipman üretim, istihdam ve elektrik üretimi alanında büyük katkı sağlayacak."

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Türkiye, Enerji, konut, Güneş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Elektrik sektöründe 'üreten tüketici' modeli, temiz enerjiyi yaygınlaştıracak - Son Dakika


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