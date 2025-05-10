Elektrikli DS No8, Macron'un Yeni Makam Aracı - Son Dakika
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Ekonomi

Elektrikli DS No8, Macron'un Yeni Makam Aracı

Elektrikli DS No8, Macron\'un Yeni Makam Aracı

Presidential DS No8, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un elektrikli resmi aracı olarak tanıtıldı.

10.05.2025 13:57
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DS Automobiles tarafından Fransa Cumhurbaşkanlığı için özel olarak geliştirilen yüzde 100 elektrikli Presidential DS No8 modeli, 8 Mayıs Zafer Günü töreninde ilk kez otomobilseverlerin karşısına çıktı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Eylül 2025'te piyasaya sunulması planlanan DS No8 modelinin özel Presidential versiyonu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un resmi makam aracı olarak tanıtıldı. Böylece Macron, Fransa'da tamamen elektrikli resmi makam aracı kullanan ilk cumhurbaşkanı oldu.

Tamamen elektrikli altyapıya sahip Presidential DS No8, ACC (Automotive Cells Company) üretimi batarya sistemiyle donatıldı. Araç, tek şarjla 750 kilometreye kadar menzil sunarken, 10 dakikalık şarj ile 200 kilometre, 27 dakikada ise yüzde 80 batarya doluluğuna ulaşabiliyor.

Presidential DS No8 modeli, Cumhurbaşkanlığına özel olarak Safir Mavisi renkte üretildi. Fransa bayrağının renklerini taşıyan aydınlatmalı ön ızgara, bayrak tutucular ve özel armalarla donatılan araç, DS Automobiles'in geleneksel zanaatkarlık ve ileri teknolojiyi buluşturan tasarım anlayışını yansıtıyor.

İç tasarımda Parisli zanaatkar Lison de Caunes'un hasır kakma sanatı, Metaphores tarafından sağlanan saten kumaşlar ve Atelier Lognon'un pileli kumaş uygulamaları kullanıldı. Nappa deri ve Alcantara yüzeylerle tamamlanan döşeme, el işçiliğiyle hazırlanan inci dikiş detaylarıyla birleştirildi.

Zırhlı yapı Centigon tarafından sağlanırken, kabin içi ses deneyimi Fransa merkezli Focal firmasının özel ses sistemiyle geliştirildi.

-70 yıllık geleneği sürdürüyor

DS markası, Beşinci Cumhuriyet'in ilanından bu yana Fransa Cumhurbaşkanlığı tarafından tercih edilen resmi araç markaları arasında yer alıyor. Geçmişte DS ve SM modelleri, son yıllarda ise DS 5 ve DS 7 Cumhurbaşkanlığı araç filosunda kullanıldı.

Macron, 2017'de göreve başlama töreninde özel olarak tasarlanan Presidential DS 7 Crossback'le Champs-Elysees Caddesi'nden geçerek halkı selamlamıştı. Kasım 2021'de ise 300 beygir gücündeki E-Tense hibrit motorla donatılan DS 7 Elysee modeli resmi araç filosuna katılmıştı.

DS Automobiles tarafından 8 Mayıs Zafer Günü'ne özel üretilen bu yeni model, Fransa halkına yakınlığı temsil eden bir tasarım anlayışıyla hazırlandı. Presidential DS No8, 21-25 Mayıs'ta Grand Palais'de düzenlenecek olan "Revelations" el sanatları bienalinde de sergilenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DS Automobiles CEO'su Xaiver Peugeot, DS Automobiles modellerinin yaklaşık 70 yıldır Fransa Cumhurbaşkanlığı tarafından gururla kullanıldığını belirtti.

Presidential DS No8'in Fransa Cumhurbaşkanlığı tarafından kullanılan özel DS modellerinin mirasını devam ettirdiğini kaydeden Peugeot, "Tıpkı geçmiş ile bugünü buluşturan 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde olduğu gibi, 750 kilometreye varan elektrikli menziliyle Presidential No8, olağanüstü bir zanaatkarlık ve öncü bir vizyonla, piyasaya çıkmadan önce vitrine çıkıyor ve her yönüyle mükemmelliği temsil ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

DS Automobiles, Teknoloji, Otomobil, Politika, Ekonomi, Fransa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elektrikli DS No8, Macron'un Yeni Makam Aracı - Son Dakika

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