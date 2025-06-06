Elektrikli ve Hibrit Araçlar Türkiye Pazarında Yükselişte - Son Dakika
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Ekonomi

Elektrikli ve Hibrit Araçlar Türkiye Pazarında Yükselişte

06.06.2025 11:23
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Türkiye'de elektrikli ve hibrit otomobillerin pazar payı %42,9'a ulaştı, satışlar 169 bin 246 oldu.

Türkiye'de yılın ilk 5 ayında elektrikli ve hibrit otomobiller pazarın yüzde 42,9'unu oluştururken toplam satışları 169 bin 246'ya ulaştı.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlediği bilgilere göre, otomobil satışları bu yılın ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,1 artarak 394 bin 327, hafif ticari araç satışları ise yüzde 1,7 azalarak 95 bin 39 oldu.

Söz konusu dönemde, Türkiye otomobil pazarında 189 bin 676 benzinli otomobil, 109 bin 398 hibrit otomobil satıldı. Dizel otomobil satış sayısı 32 bin 960, otogazlı otomobil satış sayısı ise 2 bin 445 oldu. Sadece elektrikle çalışan tam elektrikli otomobil satışları ise 59 bin 92 olarak kayıtlara geçti.

Benzinli bir jeneratörün bataryayı şarj ettiği ve sürüşün elektrik motoruyla sağlandığı "uzatılmış menzil" sistemlere sahip araçlar da dahil edildiğinde elektrikli otomobil satış sayısı 59 bin 848'e yükseldi.

Bu arada, uzatılmış menzil otomobiller de Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu olarak "elektrikli" sınıfında yer alıyor.

Benzin, dizel ve otogazlı otomobil satışlarında düşüş

Yılın ilk 5 ayında, benzinli otomobil satışlarında yüzde 23,5, dizellerde yüzde 16,2 ve otogazlılarda yüzde 12,1 düşüş gerçekleşti. Bu dönemde hibrit otomobil satışları yüzde 102,3, tam elektrikli otomobil satışları ise yüzde 114,1 artış gösterdi.

Dizel otomobil satışlarındaki azalışın ana nedeninin global üreticilerin dizel otomobil üretimini sonlandırma sürecinin devam etmesi, dolayısıyla pazara yeni dizel otomobil sunulmaması olduğu belirtiliyor.

Tam elektrikli otomobillerin pazar payı yüzde 15'e çıktı

Benzinli otomobillerin satışlarda geçen yılın ilk 5 ayında yüzde 66,1 olan payı, bu senenin aynı döneminde yüzde 48,1'e geriledi. Dizel otomobillerin payı yüzde 10,5'ten yüzde 8,4'e, otogazlı otomobillerin payı ise yüzde 0,7'den yüzde 0,6'ya düştü.

Ocak-mayıs döneminde toplam satışlardan alınan pay, tam elektrikli otomobillerde yüzde 7,4'ten yüzde 15'e, hibritlerde yüzde 14,4'ten yüzde 27,7'ye yükseldi.

Otomobiller tam elektrikli, uzatılmış menzil elektrikli ve hibrit olarak ele alındığında, toplam pazarın yüzde 42,9'unun, içinde elektrikli motor bulunan araçlardan oluştuğu ve toplam satışlarının 169 bin 246'ya ulaştığı görüldü. Böylelikle, Türkiye'de satılan her 10 otomobilden 4'ü elektrikli ya da hibrit araçlardan oluştu.

Aynı dönemde, hibrit araçlar içerisinde plug-in hibrit, 20 bin 812 satış adedine ulaşarak, yüzde 5,3 paya sahip oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre, artış yüzde 1402,7 olarak gerçekleşti.

Mayıs ayında ise toplam 16 bin 802 "tam elektrikli" otomobil satıldı. Bu otomobillerin mayıs ayındaki pazar payı yüzde 19,7 olarak hesaplandı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Otomobil, Ekonomi, Türkiye, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elektrikli ve Hibrit Araçlar Türkiye Pazarında Yükselişte - Son Dakika

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