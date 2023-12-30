19:04 •
Özgür Özel: "Suç Ne Kulüplerde Ne de İstifa Ettirilerek Bütün Suçun Yükleneceği Türkiye Futbol Federasyonu'ndadır.•
Elektrikte serbest tüketici limiti, 2024'te 950 kilovatsaat olarak uygulanacak.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 2024 için serbest tüketici limiti 950 kilovatsaat olarak belirlendi.
Karar, 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek.
Elektrikte serbest tüketici limiti 2023'te 1000 kilovatsaat olarak uygulanmıştı.
???????
Son Dakika › Ekonomi › Elektrikte serbest tüketici limiti 2024'te 950 kilovatsaat olarak uygulanacak - Son Dakika