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Elektrikte serbest tüketici limiti 2024'te 950 kilovatsaat olarak uygulanacak - Son Dakika
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Elektrikte serbest tüketici limiti 2024'te 950 kilovatsaat olarak uygulanacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2024 yılında elektrikte serbest tüketici limitini 950 kilovatsaat olarak belirledi. Karar, 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecek. Önceki yıl ise serbest tüketici limiti 1000 kilovatsaat olarak uygulanmıştı.

Elektrikte serbest tüketici limiti 2024\'te 950 kilovatsaat olarak uygulanacak
30.12.2023 - 18:53,
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Elektrikte serbest tüketici limiti, 2024'te 950 kilovatsaat olarak uygulanacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2024 için serbest tüketici limiti 950 kilovatsaat olarak belirlendi.

Karar, 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek.

Elektrikte serbest tüketici limiti 2023'te 1000 kilovatsaat olarak uygulanmıştı.

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Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Elektrikte serbest tüketici limiti 2024'te 950 kilovatsaat olarak uygulanacak - Son Dakika
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