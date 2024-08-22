Elektronik Ürün Senetleri İçin Üyelik Teminatı Alınabilecek - Son Dakika
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Ekonomi

Elektronik Ürün Senetleri İçin Üyelik Teminatı Alınabilecek

Elektronik ürün senetleri ve vadeli işlem sözleşmelerinin işlem gördüğü ürün ihtisas borsasında üyelerden üyelik teminatı alınabilecek. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme ile borsa üyelerinin zararları karşılanabilecek.

22.08.2024 09:16
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Elektronik ürün senetleri ile elektronik ürün senetlerine dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin işlem gördüğü ürün ihtisas borsası üyelerinden "üyelik teminatı" alınabilecek.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan Ürün İhtisas Borsasının Kuruluş, Faaliyet, İşleyiş ve Denetim Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, düzenlemeyle borsa üyelerinden, borsaya verebilecekleri zararlar ile aidat, komisyon ve diğer yükümlülüklerinin süresinde yerine getirilmemesi halinde doğacak zararları karşılayabilmek amacıyla üyelik teminatı alınabilecek.

Borsada gerçekleştirilen işlemlerde devir ile bedelin ödenmesi, alıcı ve satıcının diğer yükümlülüklerinin süresinde yerine getirilmesi veya temerrüt nedeniyle oluşacak zararın tazmini amaçlarıyla teminat yatırma veya bulundurma zorunluluğu getirilebilecek.

Garanti fonunu yönetmek üzere borsa bünyesinde bir takas merkezi oluşturulacak. Genel işleyişiyle teminatlardan karşılanamayan zararlar garanti fonundan karşılanabilecek.

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elektronik Ürün Senetleri İçin Üyelik Teminatı Alınabilecek - Son Dakika

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