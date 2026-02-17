Elon Musk'tan milyar dolarlık itiraf: Sadece 850 milyon dolarım var - Son Dakika
17.02.2026 18:22
Dünyanın en zengini Elon Musk, 850 milyar dolarlık dev servetinin yanında "çerez parası" gibi kalan nakit varlığını itiraf etti. Musk, "Cebimde sadece 850 milyon dolar var." diyerek milyonlarca kişinin hayallerine bile sığmayacak bu miktarın kendisi için "Bozuk para" gibi olduğunu vurguladı.

Dünyanın en zengin ismi Elon Musk, kağıt üzerindeki devasa servetine rağmen nakit varlığına dair yaptığı açıklamayla gündeme oturdu. Musk, toplam servetinin yanında "küçük bir miktar" olarak kalan nakit rezervini açıkladı.

Tesla, SpaceX ve xAI gibi dev şirketlerin sahibi olan Elon Musk, servetinin yapısına dair ezber bozan bir açıklama yaptı. Sosyal medya üzerinden kendisine yöneltilen "trilyonerlik" tahminlerine yanıt veren Musk, nakit varlığının toplam servetinin %0,1'inden bile az olduğunu belirterek, "Nakit olarak sadece 850 milyon dolar civarında bir varlığım var" ifadelerini kullandı.

"ZENGİNİM AMA PARAM ŞİRKETLERİMDE"

Musk, kamuoyunda oluşan "banka hesabında milyarlarca dolar nakit taşıyor" algısını yıkan açıklamasında, servetinin neredeyse tamamının sahip olduğu şirketlerin hisselerine (özsermaye) bağlı olduğunu vurguladı. Ünlü milyarder, "Servetim Tesla ve SpaceX'teki ortaklıklarımdan ibaret. Nakit param yok denecek kadar az" diyerek finansal stratejisinin yatırıma dayalı olduğunu bir kez daha hatırlattı.

2026 MİLYARDERLER LİSTESİ: MUSK RAKİPSİZ ZİRVEDE

Şubat 2026 verilerine göre Elon Musk, en yakın rakibiyle arasındaki farkı rekor seviyeye çıkararak dünyanın en zengin ismi olmaya devam ediyor. Özellikle SpaceX ve xAI şirketlerinin birleşmesi ve ardından gelen yüksek değerlemeler, Musk'ın servetini tarihi seviyelere taşıdı. Tarihteki ilk dolar trilyoneri olmasına ramak kalan Musk'ın güncel serveti 850 milyar dolar civarında.Musk'ı listede 251 milyar dolarlık servetiyle Google'ın eski icra kurulu başkanı ve girişimci Larry Page, 231 milyar dolarla Sergey Brin, 219 milyar dolarla Mark Zuckerberg takip ediyor.

İş Dünyası, Elon Musk, Teknoloji, Ekonomi, Spacex, Finans, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ali Cakar Ali Cakar :
    Zamanin gelince o paralar seni kurtarmayacak. Gidecegin yer Huzurevi 12 3 Yanıtla
    eser demir eser demir:
    Allah'ın adına karar mı veriyon kanka 3 2
  • Neowise Wise Neowise Wise:
    Çok söz yalansız, çok para haramsız olmaz. 6 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
