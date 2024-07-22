Elon Musk, Tesla'nın gelecek yıl insansı robotlara sahip olacağını açıkladı - Son Dakika
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Ekonomi

Elon Musk, Tesla'nın gelecek yıl insansı robotlara sahip olacağını açıkladı

ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın sahibi Elon Musk, şirketin gelecek yıl dahili kullanımı için insansı robotlara sahip olacağını duyurdu. Musk, Optimus adı verilen Tesla robotunun bu yılın sonunda fabrikada görev alabileceğini ve 2025 yılı sonunda satışa hazır hale gelebileceğini belirtmişti.

22.07.2024 18:53
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ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın sahibi Elon Musk, şirketin gelecek yıl dahili kullanımı için insansı robotlara sahip olacağını açıkladı.

Musk, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Tesla, gelecek yıl dahili kullanımı için düşük üretimde gerçekten kullanışlı insansı robotlara sahip olacak ve 2026'da diğer şirketler için de yüksek üretimde sahip olacağını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Musk, nisan ayında, Optimus adı verilen Tesla robotunun bu yılın sonuna doğru fabrikada görev alabileceğini ve 2025 yılı sonunda satışa hazır hale gelebileceğini belirtmişti.

İnsansı robot Optimus'un prototipi 2022'de tanıtılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Elon Musk, Tesla'nın gelecek yıl insansı robotlara sahip olacağını açıkladı - Son Dakika

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