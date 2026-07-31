Emcelli Mahallesi'nde Acı Ur Hasadı Başladı - Son Dakika
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Emcelli Mahallesi'nde Acı Ur Hasadı Başladı

Emcelli Mahallesi\'nde Acı Ur Hasadı Başladı
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki Emcelli Mahallesi'nde doğal acur hasadı başladı, talep artıyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Emcelli Mahallesi'nde doğal yöntemlerle yetiştirilen acurların hasadı başladı. Günlük olarak tarladan toplanan acurlar, özenle paketlenerek tüketicilere ulaştırılırken, özellikle turşuluk olarak yoğun ilgi görüyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Emcelli Mahallesi'nde doğal yöntemlerle yetiştirilen acurlar pazardaki yerini almaya başladı. Günlük hasat edilen taze acurlar, özenle paketlenerek hem perakende hem de toptan olarak tüketicilere ulaştırılıyor.

Emcelli Mahallesi'nde üreticilik yapan Harun Hasırcı, acurları sabah erken saatlerde tarladan topladıklarını ve tazeliğini koruyarak müşterilere teslim ettiklerini söyledi. Hasırcı, düğün ve sünnet organizasyonları için de toplu satış yaptıklarını belirterek, "Acurları taze olarak tarladan toplayıp anında müşterilerimize ulaştırıyoruz. Düğün ve sünnet sahipleri ile turşu kurmak isteyen hanımlar yoğun talep gösteriyor. Haftada iki-üç gün hasat yaparak ürünleri taze taze teslim ediyoruz." dedi.

Salatalık grubunda yer alan acurun özellikle turşu yapımında tercih edildiğini ifade eden Hasırcı, acurun rendeleyip yoğurtla cacık yapılarak ya da dilimlenip hafif tuzlanarak da tüketildiğini söyledi.

Ürüne ilginin her geçen gün arttığını dile getiren Hasırcı, "Doğal olarak yetiştirdiğimiz acurlara talep oldukça yüksek. Kilosunu 50 liradan satıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Sarıgöl, Manisa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emcelli Mahallesi'nde Acı Ur Hasadı Başladı - Son Dakika

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