Emekli Albay Stevia Fidesi Üretimine Başladı

Burhaniye ilçesinde yaşayan emekli albay Selahattin Güvenç (75), 14 yıl önce başladığı stevia (şeker otu) üretiminden olumlu sonuç alırken, bu yıl ürettiği fideleri de sevk etmeye başladı. 50 bin adet stevia fidesini Balıkesir'in Marmara Adasına gönderen Güvenç, Marmara adasında da stevia tarımının başlayacağını söyledi.

Burhaniye ilçesinde yaşayan emekli albay Selahattin Güvenç, 14 yıl önce Çoruk Mahallesi yolu üzerinde 3 sera kurdu. O yıldan itibaren her yıl stevia fidesi yetiştiren Güvenç, bu yıl tütün fidesi üretimine de başladı. Güvenç, bu yıl ürettiği stevia fidelerinden 50 bin adedini Marmara adasına gönderdi. Güvenç, bu güne kadar Samsun'dan Hatay'a kadar 2 bine yakın çiftçiye stevia fidesi gönderdiğini söyledi. Marmara adasına gönderilen fidelerin 10 çiftçiye dağıtılacağı kaydedildi. Bu gün kadar 2 bine yakın çiftçiye fide gönderdiğini kaydeden Selahattin Güvenç, "14 yıldır stevia (şeker otu) fidesi üretmekteyim. Bu fideleri Samsun'dan Hatay'a kadar bütün sahil kesimin de yaklaşık 2 bine yakın çiftçiye tarımını yapmak üzere gönderdik. Bu sene Marmara Belediyesine ilk defa fide gönderiyoruz. Bu fideler Belediye Başkanlığının önderliğinde, desteğinde çiftçilere dağıtılacak ve tarımı yapılacaktır. Bir kısım fideyi de Balıkesir merkezde tarımı yapılmak üzere sevk edeceğiz" diye konuştu. - BALIKESİR