SGK, Emekli Aylığı Alanlara Promosyon Ödemelerini Artırıyor - Son Dakika
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Ekonomi

SGK, Emekli Aylığı Alanlara Promosyon Ödemelerini Artırıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli aylığı alan vatandaşlara yönelik promosyon ödemelerinin yaklaşık 2 katına çıkarılarak 8 bin ila 12 bin lira arasında olduğunu açıkladı. Emekliler ve hak sahipleri, bankalara başvurarak promosyon ödemelerini alabilecekler.

28.03.2024 20:09
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli aylığı alan vatandaşlara yönelik promosyon ödemelerinin yaklaşık 2 katına çıkarılarak 8 bin ila 12 bin lira arasında olduğunu açıkladı.

SGK'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Emeklilerimize aylık ödemeleri bankalar aracılığıyla yapılmaktadır. Emekli aylığı alan vatandaşlarımıza yönelik promosyon ödemeleri yaklaşık 2 katına çıkarılarak 8 bin ila 12 bin lira arasında belirlenmiştir. Bu kapsamda ölüm aylığı alan hak sahiplerine de 5 bin lira promosyon ödemesi yapılacaktır. Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emeklilerimizin ve hak sahiplerinin bankalara başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirlenen tutarlar asgari seviyede olup, Bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabileceklerdir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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