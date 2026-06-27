Emekli Hüseyin Ekinci Çilek Üretiyor

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki emekli Hüseyin Ekinci, babasından kalma arazide devlet desteğiyle çilek yetiştiriyor.

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevinden 2022'de emekli olan 2 çocuk babası Ekinci, babasından kalan 5 bin 500 metrekarelik arazide üretim yapmaya karar verdi.

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının "Çilek Üretiminin Yaygınlaştırılması ve Yayımı Projesi" kapsamında 2025 yılında yapılan destek programına başvuran Ekinci, yüzde 70 hibeyle 6 bin çilek fidesi aldı.

Arazisinin 1500 metrekarelik bölümünde çilek üretimine başlayan Ekinci'ye, proje kapsamında damla sulama sistemi ekipmanları da verildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından üretim sürecinde teknik destek verilen Ekinci, bu yıl yaklaşık 2 ton ürün hasat etmeyi hedefliyor.

Hüseyin Ekinci, AA muhabirine, emekli olduktan sonra babasından kalan arazide tarım yapmaya karar verdiğini söyledi.

Çilek üretimine devlet desteğiyle başladığını dile getiren Ekinci, "2025 Nisan ayında Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından proje başlatılmıştı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü aracılığıyla müracaat yaptık. Mayıs ayında ekipmanlarımızı ve fidelerimizi verdiler. 6 bin fideyi 1500 metrekare alana diktik. Bu sene de ilk kez ürünümüzü hasat etmeye başladık." diye konuştu.

Vatandaşların bahçeye ilgi gösterdiğini belirten Ekinci, "Şu ana kadar yaklaşık 500 aile gelip çileklerimizden alıp götürdü. Bundan dolayı mutluyuz, memnunuz." dedi.

Ekinci, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden teknik destek aldığını ifade ederek, ziraat mühendisleri ve bitki koruma uzmanlarının üretim sürecinde kendilerine yardımcı olduğunu vurguladı.

Bahçeyi ziyaret eden vatandaşların çilekleri kendilerinin topladığını anlatan Ekinci, "Sosyal medya ve farklı kanallar aracılığıyla duyuru yapıyoruz. Vatandaşlar çocuklarıyla gelip çilekleri dalından kendileri toplayıp tadarak alıyor. Bundan dolayı da ayrıca memnunlar." ifadesini kullandı.

"Çilek, bebek yetiştiriciliği gibi ilgi ve hassasiyet gerektiriyor"

Ekinci, köy hayatını ve tarımı sevdiği için üretime yöneldiğine dikkati çekerek, köydeki diğer çiftçilere de örnek olduğunu düşündüğünü söyledi.

Çilek üretiminin yoğun emek gerektirdiğine dikkati çeken Ekinci, "Çilek, bebek yetiştiriciliği gibi ilgi ve hassasiyet gerektiriyor. Zamanında suyunu, gübresini, budamasını yapmak, uzayan kollarını koparmak gerekiyor. Ancak bu şekilde sağlıklı verim almak mümkün." dedi.

Ekinci, ileride imkan ve destek bulması halinde bahçenin tamamını kapalı sera şeklinde çilek üretimine ayırmayı hedeflediğini kaydetti.

Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Canbolat da proje kapsamında ilçede 20 üreticiye çilek bahçesi kurulum desteği sağladıklarını, bir dekarlık alana yetecek kadar damla sulama sistemi ile gübre desteği verdiklerini ifade etti.

Sağlanan desteklerle üreticilerin çilek yetiştiriciliğine yönelmesinin amaçlandığını vurgulayan Canbolat, proje kapsamında vatandaşların çilek bahçesi kurmasına katkı sunduklarını söyledi.

Bahçeye çilek toplamaya gelen Tahir Ünlü ise buraya üçüncü kez geldiğini, daha önce de ailesi ve çocuklarıyla bahçeyi ziyaret ettiğini belirtti.