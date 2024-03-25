Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 2 Nisan ile 5 Nisan tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacaktır" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödenme tarihlerini açıkladı. Buna göre, ikramiyeler 2 ile 5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.
4A (SSK) kapsamında gelir ve maaş alanların ödeme günü 17 ve 18 olanlara 2 Nisan'da; 19, 20, 21 ve 22 olanlara 3 Nisan'da; 23,24,25 ve 26 olanlara 4 Nisan'da ödeme yapılacak.
4B (Bağ-Kur) kapsamında gelir ve maaş alan vatandaşların ikramiyeleri 5 Nisan tarihinde hesaplarına yatırılacak.
4C kapsamında her ayın 1'i ile 5'i arasında maaş alan emeklilerin ise 1 ve 2 olanlara 2 Nisan; 3,4 ve 5 olanlara aylıkları ile birlikte aynı günde olmak üzere 3-5 Nisan tarihinde bayram ikramiyeleri ödenecek. - ANKARA
Son Dakika › Ekonomi › Emekli Vatandaşlara Bayram İkramiyesi Ödemeleri Belli Oldu - Son Dakika
Kurtuluş Savaşı'nda kadınların fedakarlıklarının simgesi Şehit Şerife Bacı'nın memleketi Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde 30 yıllık hayal olan organize sanayi bölgesi son 5 yılda yapılan yatırımla gerçek oldu. OSB'deki firmaların faaliyete geçmesiyle ilçeye tersine göç başladı.
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Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde çay üreticisi olan Yasemin Kar, çay fiyatlarının artan maliyetleri karşılamamasına tepki gösterdi. Kar, çay üreticilerinin yüksek maliyetlerle karşı karşıya kaldığını ve çay fiyatlarının düşük olduğunu belirtti. Aylık ortalama geliri 10 bin lira olan Kar, çocuklarıyla geçimini çaydan sağladığını ve çay üreticilerine daha iyi fiyatlar verilmesi gerektiğini ifade etti. Kar, işçi sorununun da büyük bir problem olduğunu ve yetkililerin bu konuya çözüm bulması gerektiğini söyledi.
İzmir'in Bayındır ilçesindeki Engelsiz Çiçek Üretim Merkezi Projesi, engelli gençlerle üniversite öğrencilerine gelir kapısı oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında, Bayındır Gençlik Merkezi Proje Ofisinde gönüllü olarak görev yapan gençler tarafından hazırlanan, Bayındır Engelliler Derneği'nce başvurusu yapılan ve Bakanlıkça hibe desteği alan proje, 4 yıldır uygulanıyor. Proje kapsamında Bayındır Hacı Sinan Öğrenci Yurdu bahçesindeki 200 metrekare alanda üniversite öğrencileri ve engelliler sukulent, mevsimlik çiçekler ve ağaç türü üretimi yapıyor. Öğrenciler ve engelliler, üretim sayesinde gelir elde ediyor.
Samsun'un Terme ilçesinde yaşayan genç kadın çiftçi Nesrin Taşpınar, aldığı destekle kesme çiçek üretimi yaptıkları sera sayısını artırarak işlerini büyüttü. Taşpınar, devlet destekli projelerin cesaret verici olduğunu belirterek, kadın çiftçilerin artmasıyla istihdamın da artacağını söyledi. Ailesiyle birlikte çalışmaktan keyif aldığını ifade eden Taşpınar, gelecekte daha fazla üretim yapmayı ve hatta yurt dışına açılmayı hedeflediğini dile getirdi.
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