Emekli Vatandaşlara Bayram İkramiyesi Ödemeleri Belli Oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Emekli Vatandaşlara Bayram İkramiyesi Ödemeleri Belli Oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli vatandaşların Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeme tarihlerini açıkladı. İkramiyeler, 2 Nisan ile 5 Nisan tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak. Ödemeler, SSK, Bağ-Kur ve 4C kapsamında farklı günlerde gerçekleştirilecek.

25.03.2024 11:55
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 2 Nisan ile 5 Nisan tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacaktır" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödenme tarihlerini açıkladı. Buna göre, ikramiyeler 2 ile 5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.

4A (SSK) kapsamında gelir ve maaş alanların ödeme günü 17 ve 18 olanlara 2 Nisan'da; 19, 20, 21 ve 22 olanlara 3 Nisan'da; 23,24,25 ve 26 olanlara 4 Nisan'da ödeme yapılacak.

4B (Bağ-Kur) kapsamında gelir ve maaş alan vatandaşların ikramiyeleri 5 Nisan tarihinde hesaplarına yatırılacak.

4C kapsamında her ayın 1'i ile 5'i arasında maaş alan emeklilerin ise 1 ve 2 olanlara 2 Nisan; 3,4 ve 5 olanlara aylıkları ile birlikte aynı günde olmak üzere 3-5 Nisan tarihinde bayram ikramiyeleri ödenecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Emekli Vatandaşlara Bayram İkramiyesi Ödemeleri Belli Oldu - Son Dakika

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