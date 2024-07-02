Emekliler ne kadar zam alacak? İşte 10 farklı senaryoya göre ortaya çıkan rakamlar - Son Dakika
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Ekonomi

Emekliler ne kadar zam alacak? İşte 10 farklı senaryoya göre ortaya çıkan rakamlar

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Emekli ve memurun gözü yarın TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon farkına çevrilmiş durumda... Veri açıklanmadan önce emekli maaşlarındaki beklentilerde 10 farklı senaryo üzerinden hesaplandı.

02.07.2024 10:40  Güncelleme: 10:50
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Her yıl iki kez ocak ve temmuz dönemlerinde maaşlarına zam alan emekliler, 2024 yılının ilk 6 aylık dönemi için yüzde 49,25 oranında maaşlarına zam almıştı. Ocak, şubat, mart, nisan ve mayıs ayları için açıklanan enflasyon verisiyle birlikte 5 aylık enflasyon farkı 22,72 olarak açıklandı. Böylelikle emekliler mayıs ayı itibarıyla yüzde 22,72 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.

ANKETE GÖRE YÜZDE 25,81

Son yapılan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 6 aylık enflasyon yüzde 25,81 olarak hesaplandı. Bu hesaplamalar temmuz ayında açıklanacak olan haziran ayı enflasyonuyla aynı doğrultuda gelirse eğer emeklilerin alacağı zam oranı, enflasyon farkına bağlı olarak yüzde 25,81 olacak.

KÖK MAAŞ ALANLAR NE YAPACAK?

Kök aylığı 7 bin 500 bin liranın altında olanların maaşları, zamma rağmen 10 bin lirayı aşmadığı takdirde en düşük emekli maaşı uygulamasından yararlanmaya devam edecek. Kök maaşı 7 bin 500 lira olan bir emeklinin aylığına yüzde 25 zam oranı geldiğinde maaşı 9 bin 375 liraya çıkacak ve en düşük maaşa tamamlamak için eksik olan 625 lirası Hazine'den tamamlanacak.

OLASI SENARYOLAR

2024'ün "Emekliler Yılı" olması da düşünüldüğünde bir refah payı getirilebileceğinden hareketle 10 bin lira üzerinden maaşlarda 10 farklı senaryo şöyle oluştu;

  1. Yüzde 25 zamla emekli maaşı: 12 bin 500 lira
  2. Yüzde 26 zamla emekli maaşı: 12 bin 600 lira
  3. Yüzde 26,5 zamla emekli maaşı: 12 bin 650 lira
  4. Yüzde 27 zamla emekli maaşı: 12 bin 700 lira
  5. Yüzde 27,5 zamla emekli maaşı: 12 bin 750 lira
  6. Yüzde 28 zamla emekli maaşı: 12 bin 800 lira
  7. Yüzde 28,5 zamla emekli maaşı: 12 bin 850 lira
  8. Yüzde 29 zamla emekli maaşı: 12 bin 900 lira
  9. Yüzde 29,5 zamla emekli maaşı: 12 bin 950 lira
  10. Yüzde 30 zamla emekli maaşı: 13 bin lira
Emekliler ne kadar zam alacak? İşte 10 farklı senaryoya göre ortaya çıkan rakamlar

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Son Dakika Ekonomi Emekliler ne kadar zam alacak? İşte 10 farklı senaryoya göre ortaya çıkan rakamlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Sümbül Dağı: Sadaka niyetine 37 2 Yanıtla
  • Mehmet Bodur: yuzde 50verse yine birsey gelmez hayat bahalandi 34 1 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903: Aman ne çok harca harca bitmez 29 0 Yanıtla
  • Alper Eren: %100 olsa bile zor 29 0 Yanıtla
  • alos : İYİ SENARİST ÇIKAR 19 0 Yanıtla
  • Emir Kozcu: On farklı senaryo az olmamış mı şunu 50 farklı senaryo yapalım. Milletle dalga geçin bakalım.Son gülen iyi güler arkanıza baka baka gidersiniz sizde 9 1 Yanıtla
  • Gamak gs: cok olmus birazini geri alin.. 9 0 Yanıtla
  • Nuri Varol: tüik kapatılsın 6 0 Yanıtla
  • Zafer Bekler: Aman ne çok ben ilk emekli oldugumdabır tam bır yarım altın alıyodum şimdi 11 bın 4 1 Yanıtla
  • Mehmet AYDIN: Emekli maaşı memur maaşına eşit miki yüzde yirmi ile otuz arasında anket veya yorum yapiyonuz en az yapacağınız yorum oranınız yüzde yetmiş olması lazim 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

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