Emekliler Yeni Düzenleme İstiyor - Son Dakika
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Emekliler Yeni Düzenleme İstiyor

Son Güncelleme: 16.08.2023 09:42

Emekliler, temmuz ayında aldıkları zamdan memnun olmayarak maaşlara yeni bir düzenleme talep ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Meclis'in yeni düzenleme için işaret olduğunu belirtti. Emeklilerin en düşük maaşının 10 bin TL'ye çıkarılması ve prim-maaş dengesizliğinin giderilmesi bekleniyor. Bakan Işıkhan'ın açıklamaları sonrasında emeklilerin gözü ekim ayında açılacak Meclis'e çevrildi. En düşük emekli maaşı ise temmuzda 7.500 TL olarak kaldı.

Temmuz ayında aldıkları yüzde 25'lik zamdan memnun olmayan emekliler, maaşlara yeni bir düzenleme istiyor. Seyyanen zam, prim-maaş dengesizliğinin giderilmesi ve en düşük emekli maaşının 10 bin TL'ye çıkarılmasını bekleyen emeklileri heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni düzenleme için Meclis'i işaret etti.

BAKAN IŞIKHAN: CUMHURBAŞKANIMIZ TALİMAT VERDİ

Bakan Işıkhan, Çorum sokaklarında yürürken, bir vatandaş, emeklinin sorunlarından bahsetti. Bakan Işıkhan, "Çok rahat olun, lütfen. Cumhurbaşkanımız talimat verdi bize. Çalışıyoruz. Söz verdik. Meclis açılır açılmaz, inşallah…" dedi. Bakan Işıkhan'ın sözlerinin ardından milyonlarca emeklinin gözü ekim ayında açılacak Meclis'e çevrildi.

EN DÜŞÜK MAAŞ 7.500 TL'DE KALDI

Temmuzda yüzde 25'lik zammı kök maaşa göre alan emeklilerin bir bölümünün maaşları artmadı. Seçim öncesi 5.500 TL'den 7.500 TL'ye çıkan en düşük emekli maaşı temmuzda da 7.500 TL'de kaldı. Bu durum milyonların tepkisini çekerken, hükümet düzenleme sinyali vermişti.

EMEKLİLER NE İSTİYOR?

Emekliler seyyanen zammın yanında, primi daha çok olana daha fazla maaş verilmesi ve en düşük maaşın 10 bin liraya çıkarılmasını istiyor.

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Vedat Işıkhan, Emekli Zammı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emekliler Yeni Düzenleme İstiyor - Son Dakika


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