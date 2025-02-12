Emeklilerin ikramiye için beklediği tarih belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Emeklilerin ikramiye için beklediği tarih belli oldu

Geniş Video İzle

Milyonlarca emeklinin Kurban ve Ramazan bayramlarında alacağı ikramiyeye ne kadar zam geleceği merak edilirken, bugün kritik bir gelişme yaşandı. Emeklilerin merakla beklediği ikramiyenin 21 Şubat'ta Giresun'da düzenlenecek Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında ele alınacağı duyuruldu.

12.02.2025 17:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenecek ikramiyelerin 21 Şubat'ta Giresun'da düzenlenecek Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında ele alınacağı duyuruldu.

En düşük emekli maaşının Meclis'ten geçerek yasalaşmasının ardından, emekliye bayram ikramiyesi için ödenecek tutar merak konusu oldu. 3 Ocak'ta açıklanan enflasyon oranının %15,74 olması, ikramiye artışı beklentisini de gündeme getirdi.

Yeni yılda SSK, Bağ-Kur ve memur emekli maaşları netleşirken, emeklilere ödenecek bayram ikramiyesi için de beklentiler arttı. 2024 yılında 2 bin TL'den 3 bin TL'ye yükseltilen emekli bayram ikramiyelerinin, 2025'te artırılması gündemde. Bu konuda dün konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Emeklilerin bayram ikramiyesiyle ilgili çalışma yapacağız" dedi. Işıkhan, rakam söylemek için ise henüz erken olduğunu ifade etti.

YENİ İKRAMİYE TUTARI 3 BİN LİRA OLMUŞTU

Emeklilerin 2025 yılı bayram ikramiyeleriyle ilgili beklentileri artarken, geçmiş yıllardaki artışlar ve mevcut ekonomik koşullar göz önüne alınarak son ihtimaller netleşiyor. Ocak ayı enflasyonunun da beklentileri aşmasının ardından emekli ikramiyelerinde artış ihtiyacı da yükseldi.

2018 yılında 1.000 TL olarak başlayan bayram ikramiyeleri, 2021'de 1.100 TL'ye, 2023'te 2.000 TL'ye ve 2024'te %50 artışla 3.000 TL'ye yükseltildi. Bu artış trendi, emeklilerin 2025 yılı için de benzer bir zam beklentisine girmesine neden oldu.

İŞTE MASADAKİ EN OLASI RAKAMLAR

Bayram ikramiyelerinde, maaşlara paralel oranda %15,75'lik bir artış yapılması durumunda, ikramiyelerin 3.472 TL'ye çıkması bekleniyor. Ancak bazı tahminler ikramiyelerin en az 3.500 TL, hatta 4.500 TL'ye kadar ulaşabileceğini öngörüyor.

GÖZLER CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DA

Emekli ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağı henüz netleşmiş değil. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da açıkladığı gibi yeni yıl ikramiyelerinin bütçeye getireceği ek yük de göze alınarak yapılacak çalışmanın ardından ortaya çıkacak olan yeni rakam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulacak.

Emeklilerin ikramiye için beklediği tarih belli oldu

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Bayram İkramiyesi, Giresun, Ekonomi, Güncel, Kurban, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emeklilerin ikramiye için beklediği tarih belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Çelikk:
    Harca Harca Bitmez Teşekkür ederiz 3 uçakla Malezya'ya giderle 33 2 Yanıtla
  • yıldıray yanık:
    hiç bir zam tahminimde yanılmadım, bundada yanılmayacağım emekli ikramiyesi 4.000 Bu yazımı untmayın. 25 8 Yanıtla
  • Ateş:
    En az bir cumhuriyet altını verin.Olmayan Maaşlardan zaten bişey kalmadı. 23 6 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    bu gün duyduğum en güzel haber artik bu gece uyku yok ne yapacaz o kadar parayı 23 2 Yanıtla
  • Babacan4811:
    aman ama. vermesinler sonra halk cıldırıyor nereye gideceğim diye 17 7 Yanıtla
  • Osman A:
    500 liramı. 16 4 Yanıtla
  • İhsan Kıraç:
    lütfen ikramiyemizde kesmeyin karışmayın 9 3 Yanıtla
  • Oğuz Demir:
    ya bari adı ikramiye olmasaydı? 11 0 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    4 bin 8 1 Yanıtla
  • Turgay Kayaoğlu:
    3.750 TL olacak 3 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:58 DEM Partili Tuncer Bakırhan’dan Bahçeli’ye geçmiş olsun telefonu: Barış ve kardeşlik çalışmaları için Türkiye’nin size ihtiyacı var DEM Partili Tuncer Bakırhan'dan Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu: Barış ve kardeşlik çalışmaları için Türkiye'nin size ihtiyacı var
17:43 Emeklilerin ikramiye için beklediği tarih belli oldu Emeklilerin ikramiye için beklediği tarih belli oldu
17:41 Zahide Yetiş’in kadınlarla ilgili sözleri TBMM Komisyonu’nu karıştırdı Zahide Yetiş'in kadınlarla ilgili sözleri TBMM Komisyonu'nu karıştırdı
16:32 Cami açılışında vicdanları sızlatan görüntü Cami açılışında vicdanları sızlatan görüntü
14:09 Belediyede büyük skandal Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler Belediyede büyük skandal! Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler
03:46 Kilauea’da korkutan hareketlilik Yeniden lav püskürtmeye başladı Kilauea'da korkutan hareketlilik! Yeniden lav püskürtmeye başladı
02:46 Elon Musk: Harcamalar azaltılmazsa ABD iflas edecek Elon Musk: Harcamalar azaltılmazsa ABD iflas edecek
01:34 278 hakim ve savcının ataması yapıldı 278 hakim ve savcının ataması yapıldı
01:16 Oğuz Çetin yoğun bakıma kaldırıldı Oğuz Çetin yoğun bakıma kaldırıldı
00:47 AB, Trump’ın Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne yönelik yaptırımlarını kınadı AB, Trump'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yönelik yaptırımlarını kınadı
00:16 Trump, nadir toprak mineralleri için Hazine Bakanı’nı Ukrayna’ya yolluyor Trump, nadir toprak mineralleri için Hazine Bakanı'nı Ukrayna'ya yolluyor
00:06 Aralarında İstanbul’un da olduğu 4 kentte eğitime ara Aralarında İstanbul'un da olduğu 4 kentte eğitime ara
23:27 Herkes Torreira’nın bu paylaşımını konuşuyor: Mertens ile fotoğrafı olay oldu Herkes Torreira'nın bu paylaşımını konuşuyor: Mertens ile fotoğrafı olay oldu
23:26 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmet Türk’ü ziyaret etti CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmet Türk'ü ziyaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2025 19:04:35. #1.13#
SON DAKİKA: Emeklilerin ikramiye için beklediği tarih belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.