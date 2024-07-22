Emeklilere yapılan zam doğru değil - Son Dakika
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Ekonomi

Emeklilere yapılan zam doğru değil

Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, emeklilere yapılan zamın doğru olmadığını belirtti. Ay, ev kiralarının yüksekliği ve emekli maaşının yetersizliği nedeniyle emeklilerin geçim sıkıntısı yaşadığını ifade etti. Ayrıca, Emeklilikte Yaşa Takılanlar ve diğer emeklilerin durumunun da iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı.

22.07.2024 22:42
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Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Ay: "Emeklilere yapılan zam doğru değil"

ANKARA - Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, "Ortalama yaşanılan bir mahallede ev kiraları 10 bin lira. 12 bin 500 lira verdiğiniz emekçiye, evini kiraya ver, 2 bin 500 lirayla geçin diyorsunuz. Bunun matematiksel değil de akli bir yolu dahi yok. Bu yüzden emeklilere yapılan zam doğru değil" dedi.

Öz İplik İş Sendikası, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla Ankara'daki sendika binasında yemek düzenledi. Programda konuşan Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, gazetecilerin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı. En düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL'ye çıktığını hatırlatan Ay, "Bu emekli maaşı 350 dolar ediyor. Geçen seneki 350 dolar ile bu seneki 350 doların alım gücü aynı değil. Ortalama yaşanılan bir mahallede ev kiraları 10 bin lira. 12 bin 500 lira verdiğiniz emekçiye, evini kiraya ver, 2 bin 500 lirayla geçin diyorsunuz. Bunun matematiksel değil de akli bir yolu dahi yok. Bu yüzden emeklilere yapılan zam doğru değil" dedi.

Ay, Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile beraber birçok insanın emekli olduğunu hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Eleştirenler var. Yıllarca söyledik, o insanların kanuni ve yasal hakkıydı. O teslim edildi sadece. Ama hakları 12 bin 500 lira değildi. Onların durumu da iyileştirilmeli. Milyonlarca insan hala çalışıyor, çalışmaya devam ediyor. Emekli oldular ve kazançları yetmiyor. Bunların hepsi kalifiye elemandı. Üretmeye ve katma değer katmaya devam ediyorlar.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Emeklilere yapılan zam doğru değil - Son Dakika

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