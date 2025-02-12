Emeklilerin gözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'da - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Emeklilerin gözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

Geniş Video İzle

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin merakla beklediği Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerine ilişkin çalışma yapacaklarını belirtti. Işıkhan'ın bu açıklamasının ardından gözler, ortaya çıkacak ikramiye rakamını onaylaması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrilecek.

12.02.2025 11:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

En düşük emekli maaşının Meclis'ten geçerek yasalaşmasının ardından, emekliye bayram ikramiyesi için ödenecek tutar merak konusu oldu. 3 Ocak'ta açıklanan enflasyon oranının %15,74 olması, ikramiye artışı beklentisini de gündeme getirdi.

Yeni yılda SSK, Bağ-Kur ve memur emekli maaşları netleşirken, emeklilere ödenecek bayram ikramiyesi için de beklentiler arttı. 2024 yılında 2 bin TL'den 3 bin TL'ye yükseltilen emekli bayram ikramiyelerinin, 2025'te artırılması gündemde. Bu konuda dün konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Emeklilerin bayram ikramiyesiyle ilgili çalışma yapacağız" dedi. Işıkhan, rakam söylemek için ise henüz erken olduğunu ifade etti.

BİN LİRADAN 3 BİN LİRAYA YÜKSELTİLMİŞTİ

Emeklilerin 2025 yılı bayram ikramiyeleriyle ilgili beklentileri artarken, geçmiş yıllardaki artışlar ve mevcut ekonomik koşullar göz önüne alınarak son ihtimaller netleşiyor. Ocak ayı enflasyonunun da beklentileri aşmasının ardından emekli ikramiyelerinde artış ihtiyacı da yükseldi.

2018 yılında 1.000 TL olarak başlayan bayram ikramiyeleri, 2021'de 1.100 TL'ye, 2023'te 2.000 TL'ye ve 2024'te %50 artışla 3.000 TL'ye yükseltildi. Bu artış trendi, emeklilerin 2025 yılı için de benzer bir zam beklentisine girmesine neden oldu.

İŞTE MASADAKİ EN OLASI RAKAMLAR

Bayram ikramiyelerinde, maaşlara paralel oranda %15,75'lik bir artış yapılması durumunda, ikramiyelerin 3.472 TL'ye çıkması bekleniyor. Ancak bazı tahminler ikramiyelerin en az 3.500 TL, hatta 4.500 TL'ye kadar ulaşabileceğini öngörüyor.

GÖZLER CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DA

Emekli ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağı henüz netleşmiş değil. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da açıkladığı gibi yeni yıl ikramiyelerinin bütçeye getireceği ek yük de göze alınarak yapılacak çalışmanın ardından ortaya çıkacak olan yeni rakam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulacak.

Emeklilerin gözü Cumhurbaşkanı Erdoğan\'da

Bayram İkramiyesi, Ekonomi Türkiye, Kurban Bayramı, Vedat Işıkhan, Ekonomi, Gündem, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emeklilerin gözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • ahmet şahin:
    Bakanda dahil devletten maaş almayı kessin. Tek kral yeter karar vermeye. 57 1 Yanıtla
  • Uğur null:
    O iş erdoGan'a kaldıysa, emekliler alırlar o zaman ...'ni. 49 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Çok veriyor Gitsin Malezya ya versin 46 2 Yanıtla
  • soner yavuz:
    bu harami haramzadeler vermezler alırlar ülke vergiden boğuldu toplanan paraya bakıyorsun ortalıkta para yok çünki adaletli bir sistemin olmadığı ülkelerde paranın nereye gittiğini halk anlayamaz çünki ülkede kim kime dum duma 35 1 Yanıtla
  • HÜSEYİN DALCI:
    Para pul olmuş paranın anasını bellemişler, 3 olsa ne olur 5 olsa ne olur? 23 1 Yanıtla
  • yüksel altun:
    ikramiye falan vermesin istemiyorum. kendisi gitsin yeter. ülkede çalışan insanları emeklileri dilenci yaptı. bir çöp dahi istemiyorum minnet etmiyorum ona 17 1 Yanıtla
  • Yusuf Arslan:
    ya emekliye ne verdilerki ne bekliyorsunuz verecekleri 3-5 kuruş onunda tiyatro yapiyorlar 16 0 Yanıtla
  • C. Mersin:
    İşte sizi böyle bekletmek için zam yapmadı. Tarihin en utanç verici maaşını alan emekli kesim, halen tek adamdan medet umuyor. Onlar kepçeyle yerken, size çay kaşığı ile verirken bundan utanç duymanız gerekiyor. Dünyanın hiç bir yerinde yine kendi parasını milletten kaçıran, kuruş dahi koklatmayan, yine o milletin seçtiği böyle bir çalışan yok. Ve halen acaba size kendi paranızdan, kendi alınterinizden ne kadar ikramiye verecek diye aptalca merak ediyorsunuz 14 0 Yanıtla
  • Cem Büyük:
    Artık umut kalmadı. 13 0 Yanıtla
  • Feti Özay:
    ne çalısmasi ol denir olur. o kadar. halk bu laftan bıktı. 12 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:18 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Kılıçdaroğlu’nun sözleri üzerine kurultaya soruşturma açıldı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Kılıçdaroğlu'nun sözleri üzerine kurultaya soruşturma açıldı
12:10 Vekiller, kendilerine tanınan ayrıcalığını kamuoyuna duyuran Sabahat Akkiraz’a tepkili Vekiller, kendilerine tanınan ayrıcalığını kamuoyuna duyuran Sabahat Akkiraz'a tepkili
11:19 Domuz derisi kullanmışlar Türkiye’den ayakkabı devine 550 bin lira ceza Domuz derisi kullanmışlar! Türkiye'den ayakkabı devine 550 bin lira ceza
11:07 Bakan Memişoğlu talimat verdi, ekipler 81 ilde “duman avı“na çıkacak Bakan Memişoğlu talimat verdi, ekipler 81 ilde "duman avı"na çıkacak
09:52 Dün Avrupa bugün Anadolu Eğitime ara verilen İstanbul için yeni uyarı Dün Avrupa bugün Anadolu! Eğitime ara verilen İstanbul için yeni uyarı
16:30 Beşiktaş, Elan Ricardo’yu kadrosuna kattı Beşiktaş, Elan Ricardo'yu kadrosuna kattı
16:19 Devlet Bahçeli, Özgür Özel’e teşekkür etti Devlet Bahçeli, Özgür Özel'e teşekkür etti
16:19 Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz’den kalpli paylaşım Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'den kalpli paylaşım
16:17 Kaçak inşaatı yıkılan vatandaş: Bir AK Partili olarak sözümüz geçmedi, utanıyorum Kaçak inşaatı yıkılan vatandaş: Bir AK Partili olarak sözümüz geçmedi, utanıyorum
16:09 Neslihan Atagül’ün ağabeyiyle olan benzerliği şoke etti Neslihan Atagül'ün ağabeyiyle olan benzerliği şoke etti
15:58 HÜDA PAR, Kürtçenin seçmeli ders olarak tercih edilmesi için harekete geçti HÜDA PAR, Kürtçenin seçmeli ders olarak tercih edilmesi için harekete geçti
15:46 Linsansını bile çıktı: Galatasaray, sessiz sedasız bir transfer daha yaptı Linsansını bile çıktı: Galatasaray, sessiz sedasız bir transfer daha yaptı
15:46 Hatay’da kuş gribi paniği Apar topar karantinaya alındı Hatay'da kuş gribi paniği! Apar topar karantinaya alındı
15:45 Bakanlık listeyi yeniledi İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar Bakanlık listeyi yeniledi! İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2025 12:54:57. #1.13#
SON DAKİKA: Emeklilerin gözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.