Emeklilerin yeni yıl zammı ne olacak? İşte herkesin merak ettiği rakamlar!

Buna göre de memur ve emeklileri maaşlarını 2022'nin ilk altı ayında yüzde 5 zamlı alacaklar. 2021'in ikinci altı alında gerçekleşecek enflasyonun yüzde 3 oranını geçmesi halinde ise aradaki fark memur ve emeklilerinin zamlarına eklenecek.

Eğer senenin son altı ayının enflasyonu aynı düzeyde olursa 2022'nin ocak ayında memur ve emeklileri toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 5 zammın üzerine yüzde 7.47 enflasyon farkı da eklenince maaşlarını toplam yüzde 12.47 zamlı alacaklar.

Buna göre de 2022'nin başında en düşük emekli aylığı ek ödeme hariç 3.600 liraya çıkacak. Yeni zamlarla birlikte aile yardımı, çocuk ödeneği ve memurların bulundukları illere göre aldıkları ücretler de farklılaşacak.

Bu kapsamda en düşük memur maaşı 2022'nin ocak ayında aile yardım ödeneği ve diğer ücretler hariç 5.440 liraya çıkacak.

EK ZAM GELME İHTİMALİ DE VAR

Yeni zamlarla birlikte 1. derece 4. kademede (1/4) genel müdürün maaşı 18.100 liraya, 1/4 öğretmenin maaşı 7.370 liraya, 8/1 polis memurunun maaşı 8.357 liraya, 5/1 üniversite mezunu hemşirenin maaşı 7.149 liraya, 1/4 uzman doktoranı maaşı 11.351 liraya çıkacak.

Noyan yazısında şu hatırlatmaları da yapıyor:

"2021 yılında ise hem memurlar hem de emeklileri geçmiş toplu sözleşmeden kaynaklı bu yılın ocak-haziran döneminde yüzde 3'lük zam ve enflasyon farkıyla birlikte maaşlarını yüzde 7.36 zamlı; temmuz ayında ise yüzde 3 zammın üzerine yüzde 5.45 de enflasyon farkı ile birlikte yüzde 8.45 zamlı almışlardı.

Böylece memur ve emeklilerinin 2021 yılı maaş zamları toplamda yüzde 15.81 olmuştu. 2022'de yeni zamla birlikte memur emeklilerinin her ay aldıkları ek ödeme tutarı da artacak."

SSK, BAĞ-KURDA DURUM NE?

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri de ocak ve temmuz olmak üzere senede iki defa zam alıyor ve memur emeklilerinde olduğu gibi zam oranı da bir önceki 6 aylık dönemde, TÜİK tarafından açıklanan, TÜFE'deki enflasyon oranına göre hesaplanıyor.

TÜİK'in açıkladığı 5 aylık enflasyona göre de işçi ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden yüzde 10.47 zam kesin gözüküyor. 2022'nin 3 Ocak tarihinde açıklanacak 6 aylık enflasyona göre bu zam oranı daha da artabilir.

Bugünkü hesaba göre de 2022'nin başında en düşük SSK emeklisinin aylığı 3.030 liraya, en düşük Bağ-Kur emeklisinin aylığı 2.724 liraya ve en düşük tarım emeklisinin aylığı ise 2.195 liraya yükselecek. 2021 yılında ise SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılın ilk yarısında maaşlarını yüzde 8.36, yılın ikinci yarısında ise yüzde 8.45 olmak üzere bu yıl toplam yüzde 16.81 zamlı almışlardı.