Emeklinin beklediği kulis! ''Duyum aldım'' deyip tarih bile verdi
19.01.2026 12:21
En düşük emekli aylığı 20 bin liraya çıkarılırken, Ankara kulislerinde emeklileri memnun edecek seyyanen zam ve yüksek oranlı artışların 2026'nın ikinci yarısında gündeme gelebileceği konuşuluyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2025'in ikinci yarısındaki enflasyon oranı doğrultusunda 2026'nın ilk yarısı için yüzde 12,19 zam aldı. En düşük emekli aylığına daha yüksek artış yapılması amacıyla hazırlanan yasal düzenleme ise TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

ARTIŞ YETERSİZ BULUNDU

16 bin 881 lira olan en düşük emekli aylığına yüzde 18,4 oranında artış yapılarak 20 bin liraya yükseltilmesi kararlaştırıldı. AK Parti tarafından Meclis'e sunulan düzenleme, komisyondan geçerken yeni tutar kamuoyunda tartışma yarattı. Bazı kesimler artışı yetersiz buldu.

ANKARA KULİSLERİNDE YENİ ZAM SİNYALİ

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, köşe yazısında iktidar kulislerinden edindiği bilgileri paylaştı. Atik, emeklilerin yaşadığı sıkıntıların Cumhur İttifakı'nın gündeminde olduğunu belirterek, "Seçime birkaç ay kala yapılacak bir artışın yeterli olmayacağı, emeklinin iyileşmeyi daha erken görmesi gerektiği" görüşünün AK Parti kurmaylarında hâkim olduğunu yazdı.

"2026'NIN İKİNCİ YARISINDA ADIMLAR GELEBİLİR"

Atik, Ankara kulislerinde emeklileri memnun edecek adımların 2026'nın ikinci yarısından itibaren atılmasının beklendiğini ifade etti. Bu adımlar arasında seyyanen zam ve yüksek oranlı maaş artışlarının yer aldığı, bayram ikramiyelerinin ise 5 bin liraya çıkarılmasının konuşulduğu aktarıldı.

BAHÇELİ'DEN "SEFALET ÜCRETİ" ÇIKIŞI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de geçtiğimiz hafta yaptığı grup konuşmasında emeklilere dikkat çekerek, "Onları sefalet ücretine mahkûm edemeyiz, insanca yaşayabilecekleri bir seviyeye taşımalıyız" ifadelerini kullanmış ve en düşük maaş alan emekliler için gereken adımların atılması çağrısında bulunmuştu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Osman A Osman A:
    Diyelim ki verilecek vs.Peki O zamana kadar ne yapacak bu insanlar. 59 2 Yanıtla
  • Mustafa Gürlek Mustafa Gürlek:
    paranın en çok kış aylarında ihtiyaç duyulduğu zamanlarda ve faturaların ve temel ihtiyaç duyulan bu zamanda emekliye yapılanlar ve emekliye verilenler şaka gibi Rabbim önce emekliye ve düşük gelirli vatandaşlara yardım etsin inşallah ???? 44 0 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    tam kurnazlık. ikinci yarısında verecek yeni Ocak zammından düşecek enflasyon vs hesabı ile. 38 3 Yanıtla
  • Hamit talat Türkkan Hamit talat Türkkan:
    9000 gün prim öde nerdeyse endüşük emekli aylığı ile aynı maaş al bu adaletsizlik değilmş 29 3 Yanıtla
  • Haydar Ali Can Haydar Ali Can:
    seçimlere kadar bu böyle devam eder, seçimler yaklaşınca emeklinin yüzü de Güler asgari ücretlinin yüzde Güler merak etmeyin. 17 8 Yanıtla
    Yorumlar (15)
