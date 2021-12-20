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Emekliye zamda Erdoğan'ın masasındaki oran ne? İşte konuşulan rakam - Son Dakika

Emekliye zamda Erdoğan'ın masasındaki oran ne? İşte konuşulan rakam

20.12.2021 09:42
Emekliye zamda Erdoğan'ın masasındaki oran ne? İşte konuşulan rakam

Yeni Şafak gazetesi, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekliler için düşündüğü zam oranı bilgisini paylaştı.

Asgari ücrette yüzde 50.5'lik artıştan sonra gözler emekli maaşlarına çevrildi. Yaklaşık 13.5 milyon emeklinin maaşlarında da düzenleme için düğmeye basıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de emeklilerle ilgili çalışma yapıldığını açıklamıştı.

İKİ FORMÜL ÜZERİNDE DURULUYOR

Edinilen bilgiye göre üzerinde çalışılan iki ayrı formül bulunuyor. Emekli maaşlarına yıllık bazda asgari ücret ya da yüzde 40'lar düzeyinde bir zam yapılması gündemde.

SGK ve özellikle de Bağ-Kur emeklileri arasında asgari ücretin yarısından az maaş alan bir grup bulunuyor.

Yeni Şafak'ın aktardığına göre, üzerinde durulan ilk formül düşük maaş alan emeklilere seyyanen yapılacak zam ile maaşın belli düzeye çekilmesi yönünde. Bunun üzerine ayrıca bir zam gündeme gelebilecek.

ENFLASYON+YÜZDE 25

Üzerinde durulan ikinci formül ise emeklilere asgari ücret kadar ya da buna yakın bir zam verilmesi. Bu konudaki alt rakam ise SGK ve Bağ-Kur emeklilerine yıllık yüzde 40'lar civarında zam olması.

Şu anda üzerinde durulan hesaplamalar SGK ve Bağ-Kur emeklisine enflasyon+yüzde 25 zam şekilde yapılıyor. Bu da yüzde 40'lar civarında artış anlamına geliyor

"SEÇMENİMİZİN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ EMEKLİLER OLUŞTURUYOR"

Bütçe görüşmeleri nedeniyle TBMM'ye gelen Çalışma, Hazine ve Maliye bakanları başta olmak üzere ilgili bakanlara "Seçmenimizin büyük bölümünü emekliler oluşturuyor. Asgari ücretten sonra emeklilerimiz de büyük bir beklenti içine girdiler. Onların durumun da iyileştirecek bir düzenleme yapılması gerekiyor" dedi.

Emekliye zamda Erdoğan'ın masasındaki oran ne? İşte konuşulan rakam

Emekli Zammı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emekliye zamda Erdoğan'ın masasındaki oran ne? İşte konuşulan rakam - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Emekliye zamda Erdoğan'ın masasındaki oran ne? İşte konuşulan rakam - Son Dakika
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