Emet-Hisarcık Sanayisinde 2 Firma İle Anlaşma Sağlandı

Ekonomi

Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, Emet- Hisarcık sanayisinde 2 firma ile anlaşma sağlanarak tapuların verildiğini ve fabrika yapımlarının hemen başlayacağı müjdesini verdi.

Başkan Koca, yaptığı açıklamada, arazi devir işlemleri sonucunda tapularını alarak resmi olarak yatırım yapma imkanı bulan firmayla bir araya geldiklerini söyledi. Başkan Koca, "Emet Hisarcık Orta Ölçekli Sanayi Bölgesi'nde yapılacak olan çelik tencere, elektrikli ev aletleri, porselen tencere ve tava ile otomasyon işleri alanında üretim yapacak fabrika için firma yetkilileriyle görüşmelerimizi bugün resmileştirdik. İlçemizin sanayi alanında önemli adımlarından olan bu çalışma, ilçenin hem ekonomik, hem de istihdam anlamında önünü açacaktır. İlk etapta 25 kişilik bir istihdam sağlanması beklenen firma, en kısa sürede hafriyat çalışmalarına başlayacak. Firma yetkililerinden 2025 yılında inşaat çalışmalarına başlayacakları sözünü aldık" dedi.

Koca, 350 kişinin çalışacağı porselen, 150 kişinin çalışacağı bambu fabrikasının ardından son bir haftada yaptıkları 2 anlaşma ile 75 kişiye daha istihdam imkanı sunulacağını belirterek, "Anlaşmamız bölgemize hayırlı olsun. Ayrıca madeni eşya firması ile de anlaşma imzalanacak" diye konuştu. - KÜTAHYA