Emet Orman İşletme Toplantısı

Ekonomi

Emet Orman İşletme Müdürlüğünde 2025 yılı programları ve gerçekleşmeleri değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Emet Orman İşletme Müdürlüğünde Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil başkanlığındaki 2025 yılı programları ve gerçekleşmeleri değerlendirme toplantısına Bölge Müdür Yardımcısı Savaş Ünle Şube Müdürleri, ilgili İşletme Müdürü ve İşletme Şefleri katılım sağladı.

Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil toplantıda, 2025 yılı programlarının eylül ayı sonuna kadar bitirilmesini ve 2026 yılı damgalarının bütçe toplantılarından önce tamamlanmasını, üretimde çalışan işçilerle iletişimlerinin iyi olması gerektiği, gönüllü eğitimlerine devam edilmesi talimatlarını verdi. - KÜTAHYA