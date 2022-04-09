Emet'te "Küreci" cinsi elma üretimi artacak - Son Dakika
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Emet'te "Küreci" cinsi elma üretimi artacak

09.04.2022 11:01
Emet'te "Küreci" cinsi elma üretimi artacak

Kütahya'nın Emet ilçesinde hayata geçirilen "Küreci Elması Projesi" çerçevesinde dikimi yapılacak fidanlarla yöreye özgü Küreci cinsi elma üretiminin artacağı bildirildi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde hayata geçirilen "Küreci Elması Projesi" çerçevesinde dikimi yapılacak fidanlarla yöreye özgü Küreci cinsi elma üretiminin artacağı bildirildi.

Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli Küreci Köyü Muhtarı Mehmet Şenkal ile birlikte "Küreci Elması Projesi" çerçevesinde dikimi gerçekleştirilecek Küreci Elması fidanlarının dikim yerlerini arazi çalışması ile belirledi. - KÜTAHYA

Emet'te Küreci cinsi elma üretimi artacak
Emet'te Küreci cinsi elma üretimi artacak
Emet'te Küreci cinsi elma üretimi artacak

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Hisarcık, Kütahya, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Emet'te 'Küreci' cinsi elma üretimi artacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Emet'te "Küreci" cinsi elma üretimi artacak - Son Dakika
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