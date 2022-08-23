Emet-Hisarcık Orta Ölçekli Sanayi Bölgesinde ilk kazma vuruldu - Son Dakika
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Emet-Hisarcık Orta Ölçekli Sanayi Bölgesinde ilk kazma vuruldu

23.08.2022 11:04
Emet-Hisarcık Orta Ölçekli Sanayi Bölgesinde ilk kazma vuruldu

Emet ve Hisarcık ilçesinde belediyelerin "Ortak Kalkınma" parolasıyla yola çıktığı Orta Ölçekli Sanayi Bölgesinde ilk etapta 400 kişinin çalışacağı tesisler için ilk kazma vuruldu.

Emet ve Hisarcık ilçesinde belediyelerin "Ortak Kalkınma" parolasıyla yola çıktığı Orta Ölçekli Sanayi Bölgesinde ilk etapta 400 kişinin çalışacağı tesisler için ilk kazma vuruldu.

750 dekar arazide kurulacak olan Orta Ölçekli Sanayi'nin arazi bedeli, alt yapı ve hafriyat giderlerinin belediyeler tarafından karşılandığını söyleyen Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yatırım talebinde bulunan firmalardan tek şartlarının istihdam olduğunu vurguladı.

Bölgede kurulacak seramik fabrikası için hafriyat çalışmalarının belediye ekipleri tarafından başlatıldığını kaydeden Başkan Doğan, "Yatırımcı firmanın, ilk etapta 400 kişilik istihdamla başlamasını bekliyoruz. Sadece bu fabrikamızda 3 yıl içerisinde işçi sayısını 1000'e yükselmesi hedefleniyor. Bu yıl bitmeden inşallah temeli atılacak ve sanayi bölgemizde ilk baca 2023 yılının ilk aylarında tütmeye başlayacak. İki ilçe belediye başkanları olarak bölge halklarımızın istihdamına katkı sağlamak için önemli bir projeye imza attık. Adım adım ilerliyoruz. Yeni yılda diğer yatırımcılarımız da bölgede konuşlanmaya başlayacak.12 firmamız sanayi alanı için başvurdu. Yatırımlar arttıkça göç veren değil, göç alan bölge amacımıza ulaşacağız "dedi.

Oluşturulan alanda yatırım hedefleyen 11 firmanın daha olduğunu söyleyen Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, "Yeni yılda diğer yatırımcılarımız da bölgede konuşlanmaya başlayacak. Bu toprakların çocuklarının doğduğu yerde çalışması ve göç etmemesi bizim için çok önemli. Emet ile beraber taşın altına gövdelerimizi koyduk. Arazi toplulaştırmasını sağlayarak, alt yapı çalışmalarını yapmaya başladık. İş adamımıza söz verdiğimiz üzere biran önce yatırımını hayata geçirmesi adına hafriyatı iki belediye olarak bizler gerçekleştireceğiz" dedi. 9'u il dışından gelen yatırımcılar metal, seramik, ambalaj, medikal ve kedi maması sektörlerinde üretim yapacak "diye konuştu.

Orta Ölçekli Sanayi Kooperatifi Başkanı Abdülaziz Çubuk ve Başkan Yardımcısı Ali Er ise, mevcut sanayi alanının taleplerle dolduğunu, taleplerin gerçekleşmesi ve alanın artırılması için çalışmaların kademeli bir şekilde devam ettiğini belirttiler. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Emet, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emet-Hisarcık Orta Ölçekli Sanayi Bölgesinde ilk kazma vuruldu - Son Dakika

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