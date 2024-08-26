Emine Seçkin, Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek

Ekonomi

Torku Şekerspor Kulübü paralimpik badminton sporcusu ve milli para badmintoncu Emine Seçkin, Paris'te düzenlenecek Engelliler (Paralimpik) Olimpiyat Oyunları'nda ikinci kez Türkiye'yi temsil edecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünya dereceleri ve Avrupa şampiyonlukları bulunan Seçkin, bedensel, zihinsel ve görme engelli sporcuların farklı branşlarda yarışacağı 28 Ağustos-8 Eylül'de gerçekleştirilecek etkinlikte, para badminton müsabakalarında madalya için mücadele edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Torku Şekerspor Kulübü Onursal Başkanı Ramazan Erkoyuncu, kulübün amatör sporculara verdiği önemin altını çizdi.

Erkoyuncu, "Türk sporuna başarılı sporcular yetiştirme hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyor ve kulübümüzü profesyonel bir anlayışla yönetiyoruz. Paris'te düzenlenecek Paralimpik Oyunları'nda yarışacak para badminton sporcumuz Emine Seçkin bizleri gururlandırdı. Kendisine ve milli takımımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Torku Şekerspor Kulübü Başkanı Ahmet Bozdam da Seçkin'e müsabakalarda başarı dileklerinde bulundu.

Bozdam, "Ülkemizi, şehrimizi ve kulübümüzü Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda temsil edecek olan sporcumuz Emine Seçkin'in zorlu çalışmalar sonucunda Paralimpik Oyunları'na katılmaya hak kazanması, kulübümüz açısından büyük bir onurdur. Emine Seçkin, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bazı şanssızlıklar sebebiyle 4'üncü oldu ancak Paris'te bunu madalya ile taçlandırarak hem ülkemize hem de kulübümüze büyük bir onur yaşatacağına inanıyoruz. Azim ve kararlılıkla çalışan sporcumuz Seçkin'in zorlu grubundan başarıyla çıkacağına olan inancımız tam. Sporcumuza ve milli takımımıza başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.