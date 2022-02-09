Üye Girişi
EMITT Fuarı'nda Antalya ilgisi - Son Dakika

EMITT Fuarı'nda Antalya ilgisi

09.02.2022 17:25
EMITT Fuarı'nda Antalya ilgisi

25. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, Emitt kapılarını açtı.

25. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, Emitt kapılarını açtı. Yaklaşık 30 ülke, yüzlerce ve işletmenin katıldığı fuarda Antalya standı büyük ilgi gördü.

Turizmin başkenti Antalya Büyükşehir ve ilçeleriyle birlikte bir bütün olarak kültürel, tarihi ve doğal değerlerini tanıttı. Stantlarda yöresel ürünlerle birlikte kültürel değerler öne çıktı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ilk olarak Döşemealtı standını ve Belediye Başkanı Turgay Genç'i ziyaret ederek çalışanlarına başarılar diledi.

"Fuarda üçlü görüşme"

Daha sonra Başkan Genç, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin ile birlikte üçlü görüşme yaptı. Bu görüşmeden sonra, Başkan Böcek; dünyaca ünlü, coğrafi işaretli Döşemealtı El Halısı tezgahına geldi. Başkan Böcek, Turgay Genç'in başarılı bir Belediye Başkanı olduğunu ve onun başarısıyla her geçen gün Döşemealtı değer kazandığı bu başarıyı ilmek ilmek adeta halı dokur gibi özenle çalıştığını söyledi.

"İmamoğlu ziyaret etti"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Antalya standında Büyükşehir ve ilçe Belediye Başkanlarıyla buluştu. Konu Antalya oldu. Antalya'nın ünlü Hadrianus, Üç Kapılar' ının önünde sohbet ettiler. Kültür, tarih ve doğal güzelliklerin merkezi olan Döşemealtı; özellikle bu fuarda gizli kalmış kültür varlıklarımızdan Evdir Han'ı seçti. Standı kabartmalı Evdir Han' ın ünlü kapısı süsledi. - ANTALYA

EMITT Fuarı'nda Antalya ilgisi
EMITT Fuarı'nda Antalya ilgisi
EMITT Fuarı'nda Antalya ilgisi
EMITT Fuarı'nda Antalya ilgisi

YORUMLAR
500

Doğu Akdeniz, Döşemealtı, Antalya, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi EMITT Fuarı'nda Antalya ilgisi - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
17:18 Son Dakika: Hatay emniyeti önledi! 4 canlı bomba kilolarca patlayıcıyla yakalandı
17:12 Görenler şaşırıp kaldı! Hollanda dizisinde Arda Turan rüzgarı
17:07 TEM Otoyolu'nun ortasında durdu, herkes aracının bozulduğunu düşündü ama o kalp krizi geçiriyordu
17:02 Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki yayın gelirleri farkı dikkat çekici
17:00 Bir ayrılık haberi daha! Şarkıcı Emrah, iki çocuğunun annesi Sibel Erdoğan'dan boşandı
16:49 Tesisatçılar 44 milyon dolar değerinde uyuşturucu buldu!
16:44 HDP'li Semra Güzel'e sözlü ve yazılı savunma için tebligat gönderildi!
16:32 Trabzon'lu Belediye Başkanı, Kayserispor maçı sonrası Fenerbahçe'yi hedef aldı: Şike yapmayacaksın
16:31 Turizm işletmeleri de elektrikten nasibini aldı! 570 bin liralık fatura geldi
16:29 Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un acı günü! Korona tedavisi gören halası hayatını kaybetti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 17:31:16. #1.11#
SON DAKİKA: EMITT Fuarı'nda Antalya ilgisi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement