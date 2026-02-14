Emlak Katılım'ın 2025 Başarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Emlak Katılım'ın 2025 Başarısı

14.02.2026 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emlak Katılım, 2025'te net karını %59 artırarak 13,9 milyar liraya ulaştı ve aktif büyüklüğü 410 milyar lira oldu.

Emlak Katılım'ın 2025'te aktif büyüklüğü 410 milyar liraya ulaşırken, net karı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 59 artışla 13,9 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre Emlak Katılım, Türkiye ekonomisine sağladığı güçlü finansman desteği ve sürdürülebilir büyüme vizyonuyla 2025'te istikrarlı yükselişini sürdürdü.

Faaliyet alanlarını genişleterek güçlü finansal performansını koruyan banka, katılım finans ilkeleri doğrultusunda ülke ekonomisine kaynak aktarmaya devam ederken, etkin bilanço yönetimi ve verimlilik odaklı stratejileriyle mali yapısını daha da güçlendirdi.

Bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 95 artışla ülke ekonomisine 290 milyar lira kaynak sağlayan Emlak Katılım, aynı dönemde net karını yüzde 59 artırarak 13,9 milyar liraya çıkardı. Aktif büyüklüğünü 410 milyar liraya ulaştıran banka, toplanan fonları 311 milyar liraya yükseltti.

Emlak Katılım'ın kullandırılan fon büyümesi aynı dönemde yüzde 108 düzeyinde gerçekleşirken, yüzde 19,79 sermaye yeterliliği oranıyla sektördeki sağlam duruşunu pekiştirdi. Güçlü sermaye yapısı ve etkin risk yönetimiyle desteklenen istikrarlı operasyonel faaliyetleri sayesinde 2025'te öz kaynak karlılığını yüzde 55 seviyesinde tamamladı.

Banka, 2025'te stratejik büyüme vizyonu doğrultusunda iki önemli iştirakini hayata geçirdi. Emlak Katılım Tasarruf Finansman şirketiyle tasarruf finansman sektörüne giriş yaptı. Faaliyete geçmesinin ardından yoğun başvuru talebi alan şirket, kısa sürede önemli büyüklüğe ulaşarak sektörde güçlü bir başlangıç performansı sergiledi.

Şirketin aynı dönemde kurduğu Portföy Yönetim Şirketi ise katılım finans ilkeleri çerçevesinde yatırımcılara şeffaf ve sürdürülebilir portföy yönetim hizmetleri sunuyor. Oluşturulacak fon yapılarıyla sermaye piyasalarının derinleşmesine katkı sağlanması ve özellikle gayrimenkul yatırım fonları aracılığıyla konut sektörünün finansmanına destek verilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emlak Katılım'ın 2025 Başarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bilal Erdoğan’dan ’siyasete girecek’ iddialarına net yanıt Bilal Erdoğan'dan 'siyasete girecek' iddialarına net yanıt
Gökten asfalta balık yağdı, poşetini kapan topladı Gökten asfalta balık yağdı, poşetini kapan topladı
Halil Ergün ve Hülya Koçyiğit arasındaki 9 yıllık küslük sonra erdi Halil Ergün ve Hülya Koçyiğit arasındaki 9 yıllık küslük sonra erdi
Dışişleri Bakanlığı’ndan Avrupa Parlamentosu’na çok sert tepki Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Parlamentosu'na çok sert tepki
Almanya Başbakanı Merz, Türkiye dahil 6 ülkenin ismini verip Avrupa liderlerine seslendi Almanya Başbakanı Merz, Türkiye dahil 6 ülkenin ismini verip Avrupa liderlerine seslendi
Boluspor 3 golle kendini play-off potasına soktu Boluspor 3 golle kendini play-off potasına soktu

17:48
Kış Olimpiyatları’nda inanılmaz anlar Göz göre göre şike yapıldı
Kış Olimpiyatları'nda inanılmaz anlar! Göz göre göre şike yapıldı
17:36
Yok böyle maç 7 gollü düelloda kazanan Trabzonspor
Yok böyle maç! 7 gollü düelloda kazanan Trabzonspor
17:22
Yollar ayrılacak Andre Onana için veda kararı
Yollar ayrılacak! Andre Onana için veda kararı
17:11
Bahçeli’den “Terörsüz Türkiye“ süreciyle ilgili mesaj: İhanetlere karşı dikkatli olalım
Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili mesaj: İhanetlere karşı dikkatli olalım
16:32
Takibe düşme oranı sıfır İşte Türkiye’nin borcuna en sadık ili
Takibe düşme oranı sıfır! İşte Türkiye'nin borcuna en sadık ili
15:41
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 18:12:30. #7.11#
SON DAKİKA: Emlak Katılım'ın 2025 Başarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.