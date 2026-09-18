Emlak Katılım, Katılımevim ve Birevim'i almak için süreci başlattı

Emlak Katılım, Katılımevim ve Birevim'i almak için süreci başlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Katılımevim ve Birevim'deki yatırımcıları korumaya yönelik olarak bu iki şirketi alma sürecinin Emlak Katılım tarafından başlatıldığını açıkladı. Şimşek'in açıklaması, söz konusu şirketlerdeki yatırımcıların mağduriyetini önlemeye dönük bir adım olarak öne çıktı.
Bakan Şimşek: "Oradaki yatırımcıları korumaya yönelik olarak Katılımevim ve Birevim'i alma sürecini Emlak Katılım başlattı."
Kaynak: İHA
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