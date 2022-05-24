Emlak piyasasında 'Hollanda' modeli tartışılıyor - Son Dakika
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Emlak piyasasında 'Hollanda' modeli tartışılıyor

24.05.2022 13:55
Emlak piyasasında 'Hollanda' modeli tartışılıyor

Aşırı artan konut kiralarında farklı modeller masaya yatırılırken sektörden konuyla ilgili değerlendirmeler geliyor.

Aşırı artan konut kiralarında farklı modeller masaya yatırılırken sektörden konuyla ilgili değerlendirmeler geliyor. Emlak Uzmanı Özelmacıklı Türkiye'de rezerv alanlarda sadece kiralama amacıyla inşa edilecek konutlarla fahiş kira artışlarına önlem alınabileceğini söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye bakanlığı ile Adalet Bakanlığı kira artış oranları ve kiralama hükümleri ile ilgili yasal çalışma başlattı. Son zamanlarda kiralardaki artışların ardından ev sahiplerinin düşük kira ödeyen kiracılarını evden çıkmaya zorlayarak konutlarını yüksek bedelden kiraya verdikleri tespit edildi.

Fahiş kira artışlarını engellenmesi için bir çok model tartışılmaya başlandı. Bunlardan biri olan Hollanda modelinin Türkiye'de uygulanabilme ihtimalini değerlendiren Emlak Uzmanı Hakan Özelmacıklı, katıldığı canlı yayında puanlama sistemine dikkat çekti.

"TÜRKİYE'DE DE ELİMİZDE YETERLİ BİR DEĞER HARİTASI YOK"

Özelmacıklı, "Hollanda ve Avrupa genelinde belediye evi dediğimiz evler var. Bu evler sadece kiralama amacıyla kullanılan evler. Bu evlerde uygulanan bir fiyat artış politikası var. Belli puanlama ile yapılıyor ve piyasadaki diğer evlere de benzer bir modeli uygulama üzerine gerçekleştiriliyor. Yurt dışındaki bu modellerde evlerin metrekaresi oda sayısı ve özelliklerine göre bu tür bir puanlama sistemi uygulanabilir gibi bir düşünce var. Türkiye'de de elimizde yeterli bir değer haritası yok. Bizde ev stoklarının genel bir tanımı da yok. Bu tablolar olmayınca puanlama sistemini uyarlamak zor ama hızlı olarak alınabilecek aksiyonlar var" dedi.

"KİRA TAKİBİ ENTEGRE SİSTEMLERLE YAPILABİLİR"

Kira artışlarına önlem olarak alınabilecek aksiyonlar hakkında açıklamalarda bulunan Özelmacıklı, "Bu aksiyonlar Kiralama sisteminin emlak yetki belgesi almış e-devlet sistemi üzerinden entegre olması. Şuan ki en temel sıkıntılardan bir tanesi ev fiyatlarındaki artışların piyasalardaki artışların farklı değerlendirmeyle artırılmasıdır. Türkiye'de tavan uygulaması zaten var ama artışları yetki belgesi almış emlak işletmecileri, Ticaret Bakanlığı'nın taşınmaz ticaret bilgi sistemi ve aynı zaman webtapu sistemiyle entegre bir şekilde kira artış sistemi kurulabilir ve takip edilebilir" diye konuştu.

"BELEDİYE TARAFINDAN VERİLEBİLECEK PUANLAR ÇERÇEVESİNDE KİRALAMA YAPILABİLİR"

Türkiye'de yüzde 58,8'inin ev sahibi yüzde 25,6'lık kısmın kiracı olduğunu olduğunu diğer oranları yakınlara tahsis edilmiş evler olarak görülebileceğini anlatan Özelmacıklı, "Hem kiracıların hem de mal sahiplerinin uzlaşması yönünde bir sistem yapılabilir. Üç bakanlık arasında Adalet Bakanlığı'nın da olması çok kıymetli. Kira tespit davaları, kiracıların haksız tahliyesine yol hukuki durumlar en çok onların önünde yer alıyor. Rezerv alan dediğimiz alanlar var bu alanlara sadece kiralama amacıyla evler inşa edilebilir. Belediye tarafından hanehalkı sayısı, ihtiyaç durumu gözetilerek kişilere verilebilecek puanlar çerçevesinde kiralama yapılabilir" şeklinde konuştu.

(İHA)

Emlak piyasasında 'Hollanda' modeli tartışılıyor
Emlak piyasasında 'Hollanda' modeli tartışılıyor

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Kaynak: İHA

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