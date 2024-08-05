Emlak ve Otomotiv Sektöründe Yeni Düzenleme - Son Dakika
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Ekonomi

Emlak ve Otomotiv Sektöründe Yeni Düzenleme

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 15 Eylül'de emlak sektöründe doğrulanmış ilan dönemine geçileceğini duyurdu. Buna göre konut satacak kişi, e-Devlet üzerinde gayrimenkulü seçerek emlakçıyı yetkilendirecek. Düzenleme kısa bir süre sonra otomotiv sektöründe de uygulanacak.

05.08.2024 12:46
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 15 Eylül'de emlak sektöründe doğrulanmış ilan dönemine geçileceğini duyurdu. Buna göre konut satacak kişi, e-Devlet üzerinde gayrimenkulü seçerek emlakçıyı yetkilendirecek. Düzenleme kısa bir süre sonra otomotiv sektöründe de uygulanacak.

Emlak ve otomotiv piya­sasına yeni düzenleme 15 Eylül'de yü­rürlüğe girecek. Uygulama 15 Eylül'de hib­rit olacak. Yılbaşından sonra tamamı doğrulanmış ilan olarak çıkmak zorunlu olacak. Uygulama ile sahte ilanların önüne geçilerek internet üze­rinden konut dolandırıcılığı ve fiyat manipülasyonun önüne geçilecek. Yeni düzenlemede ko­nutunu emlakçıya verecek olan ev sahibi, emlakçıyı yetkilendi­recek. Emlakçı da almış oldu­ğu yetkiyle bu ilanı siteye girebilecek. Kişiler kendi konutu ya da birinci derece akrabala­ra ait konutlar dışındaki evler için emlakçı yetkilendireme­yecek.

Konuyla ilgili Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, "İlan sitelerinde gördüğünüz ilanla­rın hiçbiri tüketiciyi aldatmaya yönelik olmayacak. Konut sata­cak kişi e-devlet üzerinden gay­rimenkulünü seçerek emlakçı­yı yetkilendirecek, yetkilendi­rilmiş emlakçılar bu satışlara aracılık edecekler. Bu kiraların da düşme­sine sebebiyet verecek. Çünkü kirada olmayan daireler, sanki kiralıkmış gibi sahte ilanlarla fiyatları şişiriliyor ve internet sitelerinde spekülasyon yapılı­yordu. Biz bunun önüne geçe­rek gerçek ilanlarla piyasanın doğrulanmasını sağlayacağız" dedi.

Otomotiv sektöründe de benzer bir düzenlemenin eylül ayı so­nunda devreye gireceği belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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