Emlak ve Otomotiv Sektöründe Yeni Düzenleme

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 15 Eylül'de emlak sektöründe doğrulanmış ilan dönemine geçileceğini duyurdu. Buna göre konut satacak kişi, e-Devlet üzerinde gayrimenkulü seçerek emlakçıyı yetkilendirecek. Düzenleme kısa bir süre sonra otomotiv sektöründe de uygulanacak.
Emlak ve otomotiv piyasasına yeni düzenleme 15 Eylül'de yürürlüğe girecek. Uygulama 15 Eylül'de hibrit olacak. Yılbaşından sonra tamamı doğrulanmış ilan olarak çıkmak zorunlu olacak. Uygulama ile sahte ilanların önüne geçilerek internet üzerinden konut dolandırıcılığı ve fiyat manipülasyonun önüne geçilecek. Yeni düzenlemede konutunu emlakçıya verecek olan ev sahibi, emlakçıyı yetkilendirecek. Emlakçı da almış olduğu yetkiyle bu ilanı siteye girebilecek. Kişiler kendi konutu ya da birinci derece akrabalara ait konutlar dışındaki evler için emlakçı yetkilendiremeyecek.
Konuyla ilgili Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, "İlan sitelerinde gördüğünüz ilanların hiçbiri tüketiciyi aldatmaya yönelik olmayacak. Konut satacak kişi e-devlet üzerinden gayrimenkulünü seçerek emlakçıyı yetkilendirecek, yetkilendirilmiş emlakçılar bu satışlara aracılık edecekler. Bu kiraların da düşmesine sebebiyet verecek. Çünkü kirada olmayan daireler, sanki kiralıkmış gibi sahte ilanlarla fiyatları şişiriliyor ve internet sitelerinde spekülasyon yapılıyordu. Biz bunun önüne geçerek gerçek ilanlarla piyasanın doğrulanmasını sağlayacağız" dedi.
Otomotiv sektöründe de benzer bir düzenlemenin eylül ayı sonunda devreye gireceği belirtildi. - İSTANBUL
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