Emlak vergisi 2'nci taksit ödemeleri için son gün 2 Aralık - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Emlak vergisi 2'nci taksit ödemeleri için son gün 2 Aralık

Emlak vergisi 2\'nci taksit ödemeleri için son gün 2 Aralık

Emlak vergisi 2'nci taksit ödemeleri için son günün 2 Aralık olduğunu hatırlatan Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Emlak vergileri, gayrimenkulün kayıtlı olduğu ilgili belediyeye ödeniyor.

23.11.2024 12:47  Güncelleme: 12:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emlak vergisi 2'nci taksit ödemeleri için son günün 2 Aralık olduğunu hatırlatan Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Emlak vergileri, gayrimenkulün kayıtlı olduğu ilgili belediyeye ödeniyor. Belediyeler internet sayfaları üzerinden ödeme alabildiği gibi, e-devlet üzerinden de bazı belediyeler için ödemeler yapılabiliyor" dedi.

2024 yılı emlak ve çevre temizlik vergisi 2'nci taksit ödemeleri için verilen süre 2 Aralık Pazartesi günü sona eriyor. Konu hakkında değerlendirmede bulunan Altın Emlak Global Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Bina, arsa, iş yeri gibi gayrimenkule sahip kişiler için emlak vergisi 2'nci taksit ödemelerinde sürenin sonuna yaklaşıldı. Emlak vergileri, gayrimenkulün kayıtlı olduğu ilgili belediyeye ödeniyor. Belediyeler internet sayfaları üzerinden ödeme alabildiği gibi, e-devlet üzerinden de bazı belediyeler için ödemeler yapılabiliyor. Emlak vergisinin zamanında ödenmemesi durumunda, geciken taksit tutarı için ödemenin geciktiği her ay ve kesri için yüzde 2,5 gecikme zammı uygulanıyor" dedi.

Yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 oldu

2025 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranının yüzde 43,93 olarak gerçekleştiğini de ifade eden Özelmacıklı, "2025 yılına ait emlak vergisine esas değerler, yeniden değerleme oranının yarısı oranında yani yüzde 21,965 arttırılacak. Ayrıca emlak vergisine esas olmak üzere 2025 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri de tekrar belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanmış olan 83 nolu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan cetvele göre ortalama maliyet değerlerine artış yüzde 47,97 oldu" diye konuştu.

Emlak vergisinden muaf olanlar

Belirli şartları taşıyan vatandaşların emlak vergisi muafiyetinden faydalanabileceklerini de hatırlatan Özelmacıklı, "Kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup, on sekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, özürlülerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin tek mesken muafiyetinden yararlanabilmeleri mümkün. Lakin bunun için de Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğleri ekinde yer alan formları doldurmaları ve ilgili belediyeye vermeleri gerekiyor" şeklinde konuştu.

Vergi oranları

Özelmacıklı, "Emlak vergilerinde bina vergisinin oranı meskenlerde binde 1, diğer binalarda binde 2, arazide binde 1 ve arsalarda binde 3'tür. Bina, arsa ve arazilere ilişkin vergi oranları büyükşehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yüzde 100 artırımlı uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Yeni inşa edilen bina veya binaların vergisi, arsasının (veya arsa payının) vergisinden az olamaz. Bu hüküm binaların inşalarının sona erdiği yılı takip eden bütçe yılından itibaren dört yıl uygulanır" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi, Aralık, Finans, Hukuk, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emlak vergisi 2'nci taksit ödemeleri için son gün 2 Aralık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:29 İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
12:09 Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı’dan duruşmaya damga vuran sözler: Milletvekilleri bile beni arardı Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı'dan duruşmaya damga vuran sözler: Milletvekilleri bile beni arardı
11:32 Tunceli ve Ovacık belediyelerine atanan kayyumlar göreve başladı Tunceli ve Ovacık belediyelerine atanan kayyumlar göreve başladı
10:39 Yenidoğan Çetesi davasında kritik duruşma başladı Elebaşı Fırat Sarı savunma yapıyor Yenidoğan Çetesi davasında kritik duruşma başladı! Elebaşı Fırat Sarı savunma yapıyor
10:00 ’’Kayyum atanacak belediye sayısı 16’yı bulacak’’ iddiası ''Kayyum atanacak belediye sayısı 16'yı bulacak'' iddiası
15:26 Anahtar Parti MYK Üyesi Murat Uçar tepki çeken sözlerinin ardından özür diledi Anahtar Parti MYK Üyesi Murat Uçar tepki çeken sözlerinin ardından özür diledi
15:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 yılında hanelerimizin yarısını kendi doğalgazımızla karşılayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 yılında hanelerimizin yarısını kendi doğalgazımızla karşılayacağız
15:26 Teoman: Instagram’dan güzel kızları takip ediyorum Teoman: Instagram'dan güzel kızları takip ediyorum
15:11 WhatsApp sesli mesajların yazıya çevirecek yeni özelliği devreye alıyor WhatsApp sesli mesajların yazıya çevirecek yeni özelliği devreye alıyor
15:10 İngiltere’nin en yoğun ikinci havalimanında bomba paniği: Yolcular tahliye edildi İngiltere'nin en yoğun ikinci havalimanında bomba paniği: Yolcular tahliye edildi
15:02 Doğukan Manço babası Barış Manço’nun filmiyle ilgili konuştu: Üzerimde baskı var Doğukan Manço babası Barış Manço'nun filmiyle ilgili konuştu: Üzerimde baskı var
14:58 Ordu Üniversitesi’ndeki sır fakülte Ne öğrencisi ne de binası var Ordu Üniversitesi'ndeki sır fakülte! Ne öğrencisi ne de binası var
14:57 MOSSAD davası: 2 kişi tahliye edildi MOSSAD davası: 2 kişi tahliye edildi
14:44 Kılıçdaroğlu’na destek vermek için adliyeye gelen Ümit Özdağ izdihamın ortasında kaldı Kılıçdaroğlu'na destek vermek için adliyeye gelen Ümit Özdağ izdihamın ortasında kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2024 13:01:30. #1.13#
SON DAKİKA: Emlak vergisi 2'nci taksit ödemeleri için son gün 2 Aralık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.