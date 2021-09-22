BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Borçlanma Araçları EYF 0,028247 -0,14 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF 0,088637 -0,10 ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,021719 -0,10 Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,044228 -0,09 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,075165 -0,09 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010425 -0,39 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,020624 -0,21 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010828 -0,09 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010978 -0,03 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,024528 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,035089 -1,03 AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF 0,059717 -0,96 Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF 0,010297 -0,62 VEM Hisse Senedi EYF 0,104427 -0,62 ZEM Hisse Senedi EYF 0,027746 -0,61 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF 0,041529 -0,50 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,019854 -0,41 VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,021201 -0,39 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,017366 -0,37 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,033840 -0,34 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,069436 -0,77 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,048776 -0,75 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,026247 -0,71 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,037794 -0,71 Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF 0,009535 -0,47 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,052451 -0,14 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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