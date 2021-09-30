BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,108993 -0,11 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,105556 -0,08 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,051552 -0,02 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,036583 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010380 -0,12 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010801 -0,09 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010971 -0,05 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,024689 -0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,067866 -1,25 AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,056770 -1,16 Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF 0,010402 -0,35 Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF 0,010002 -0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,160237 -0,30 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,136555 -0,25 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,220283 -0,23 Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF 0,038143 -0,19 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF 0,052121 -0,14 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF 0,009659 -0,38 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,051697 -0,35 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,054860 -0,35 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,053625 -0,35 NN Hay. Em. Altın EYF 0,032209 -0,35 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,051877 -0,35 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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