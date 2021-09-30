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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

30.09.2021 15:56
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,108993-0,11Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,105556-0,08Allianz Hayat Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,108993-0,11
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,105556-0,08
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,051552-0,02
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,036583-0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,010380-0,12
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,010801-0,09
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,010971-0,05
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,024689-0,04
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,067866-1,25
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,056770-1,16
Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF0,010402-0,35
Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF0,010002-0,08
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,160237-0,30
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,136555-0,25
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,220283-0,23
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF0,038143-0,19
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF0,052121-0,14
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,009659-0,38
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,051697-0,35
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,054860-0,35
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,053625-0,35
NN Hay. Em. Altın EYF0,032209-0,35
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,051877-0,35
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Bireysel Emeklilik, Anadolu Hayat, Aviva, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika Ekonomi


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