En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,33 ile "Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF", yüzde 2,48 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 2,31 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF
|0,023628
|4,33
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,073287
|2,48
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,068474
|2,31
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,135951
|2,27
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,075276
|2,17
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,160820
|2,16
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,096859
|2,15
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,118920
|2,01
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,117293
|2,00
|Türkiye Hay. ve Em. Hisse Senedi EYF
|0,117914
|1,94
Kaynak: AA
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