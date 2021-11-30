BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Türkiye Hay. ve Em. Kamu Borç. Ar. EYF 0,021379 -0,12 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,074103 -0,10 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,081789 -0,10 Türkiye Hay. ve Em. VEM Bir. Kamu Borç. Ar. Gr. EYF 0,047543 -0,09 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,083017 -0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,015340 -0,85 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,019441 -0,22 Aegon Emeklilik ve Hay. Stand. EYF 0,071879 -0,13 Fiba Em. ve Hay. Oyak Portföy Stand. EYF 0,020589 -0,12 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,018236 -0,07 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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