Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Türkiye Hay. ve Em. Kamu Borç. Ar. EYF
|0,021379
|-0,12
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,074103
|-0,10
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF
|0,081789
|-0,10
|Türkiye Hay. ve Em. VEM Bir. Kamu Borç. Ar. Gr. EYF
|0,047543
|-0,09
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,083017
|-0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,015340
|-0,85
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,019441
|-0,22
|Aegon Emeklilik ve Hay. Stand. EYF
|0,071879
|-0,13
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Portföy Stand. EYF
|0,020589
|-0,12
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,018236
|-0,07
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika Ekonomi