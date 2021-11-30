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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

30.11.2021 15:31
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Türkiye Hay. ve Em. Kamu Borç. Ar. EYF0,021379-0,12Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Türkiye Hay. ve Em. Kamu Borç. Ar. EYF0,021379-0,12
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF0,074103-0,10
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF0,081789-0,10
Türkiye Hay. ve Em. VEM Bir. Kamu Borç. Ar. Gr. EYF0,047543-0,09
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF0,083017-0,08
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,015340-0,85
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,019441-0,22
Aegon Emeklilik ve Hay. Stand. EYF0,071879-0,13
Fiba Em. ve Hay. Oyak Portföy Stand. EYF0,020589-0,12
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,018236-0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Bireysel Emeklilik, Tragger, Borç, Fiba, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika Ekonomi


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